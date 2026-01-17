「お父さんかなり若い!?」大谷映美里、父撮影動画に反響！ 「パパかわいいｗｗ」「イケメンなんだろうな」
指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは1月15日、自身のInstagramを更新。父が撮影に協力した動画を公開し、反響が寄せられました。
コメントでは「パパと仲良しなみりちゃん」「楽しくて動いちゃうみりパパ世界一愛おしいな」「みりパパかわいいｗｗｗｗ」「お父さんかなり若い!?」「イケメンなんだろうな」「お義父様って呼ばせてください」「みりにゃが可愛いだけではなく家族仲を感じられるほっこり動画」などの声が寄せられました。
「パパと仲良しなみりちゃん」大谷さんは「お気に入り動画 実家の洗面所でお父さんが撮ってくれたよ」とつづり、1本の動画を投稿。鏡越しに大谷さんが踊る様子ですが、大谷さんのものと思われるかわいらしいスマホを構える男性の手が写り込んでいます。大谷さんは「楽しくて動いちゃうんだって言いながらノリノリで協力してくれた」と明かしており、親子で楽しく撮影したことが伺えます。
「レゼダンスの正解がここにあった」たびたびダンス動画を投稿している大谷さん。2025年12月18日には、歌手の米津玄師さんがX（旧Twitter）に公開して話題となった、漫画『チェンソーマン』（集英社）のキャラクター・レゼが踊る「レゼダンス」を披露していました。ファンからは「レゼダンスの正解がここにあった」「レゼすぎるかわいい」などのコメントが寄せられていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
