2人の年俸だけで驚愕の異常事態に

ドジャースの大型補強が、またメジャーリーグの経済圏を揺るがすことになった。今オフ、カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手を4年総額2億4000万ドル（約379億円）で獲得。これにより大谷翔平投手とタッカーの2人だけで、メジャー全30球団のうち3分の1にあたる10球団の2025年のチーム総年俸を上回るという衝撃の事態が起きた。

米ラジオ番組「92.9 The Game」で司会を務めるグラント・マコーリー氏が指摘したデータが、球界に衝撃を与えている。実質的な年俸を算出すると、大谷が7000万ドル（約110億6500万円）、タッカーが6000万ドル（約94憶8400万円）。この2人を合わせた年俸1億3000万ドル（約205億4900万円）についてマコーリー氏は「MLB史上最高の平均年俸を誇る2人であるだけでなく、2人を合わせた年俸1億3000万ドルは、昨季10球団（それぞれ）が総年俸にかかった金額を超えている」と指摘した。

この金額は、昨季のロッキーズ1億2069万3976ドル（約190億7800万円）やレッズの1億1546万6833ドル（約182億5200万円）、ブルワーズの1億1513万6227ドル（約181億9900万円）といった各球団の総年俸を上回る。さらにはマーリンズに至っては総年俸が6741万2619ドル（約106億5600万円）となっており、大谷たった1人の年俸にも及ばないという格差が浮き彫りとなった。

この驚愕の格差に対し、SNS上のファンからは「なぜこれが野球にとっていいことなんだ？」「システムがぶっ壊れている」「本当に不愉快だ」と憤る声が殺到。「オオタニは（1人で）マーリンズ全体を超える金額を稼いでいるのか？」「ドジャースは野球を壊しているし、そのせいで私は今年、おそらくあまり野球を見ないだろう」と、不均衡を危惧するコメントが相次いでいる。銀河系軍団と化したドジャースは、今年も王者としての強さを見せつけるのか。ファンの間では格差への議論がさらに加速しそうだ。（Full-Count編集部）