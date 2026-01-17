「この人になら女友達を紹介してもいいかな」と思う男性９パターン
彼女がほしいと思ったとき、「女友達」ほど頼りになる存在はありません。では、女友達に「彼女候補」を紹介してもらえる幸運な男子には、どんな特徴があるのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性191名に聞いたアンケートを参考に「『誰か紹介して！』と言われたとき、親身になってあげたくなる男友達の特徴」をご紹介します。
【１】将来性や堅実性など、結婚を視野に入れやすい条件が揃っている
「スペックを気にする女子も結構いるし」（20代女性）など、「お年頃」の女性に響く肩書があると、紹介を得やすいケースもあるようです。ただし、人柄あってのことなので、「○○大出身だよ」などとわざわざアピールするのは逆効果と心得ましょう。
【２】自分の恋愛相談に乗ってもらったなど「借り」がある
「助けてくれた相手なら私も頑張る！」（20代女性）など、日頃から恋愛相談を受けたり、失恋したときに慰めたりしていれば、義理堅い女性が恩返しをしてくれるかもしれません。冗談っぽく「あのとき励ましてやったよなー」などとほのめかしてもいいでしょう。
【３】いいヤツなのに女運がないなど、応援したくなる部分がある
「かわいそうな話を聞くと『一肌脱いでやるか』と思う」（20代女性）など、同情されるようなエピソードを語ることで、世話好きな女性から協力してもらえる可能性があります。「二股をかけられた」「貢がされた」など、時には自虐的な話をしてみてはいかがでしょうか。
【４】誠実な人柄で、最低でも友人関係は成立する
「人として魅力がないと、紹介しても相手から恨まれそう（苦笑）」（20代女性）など、たとえ交際に至らなくても、せめて「友達になれてよかった」と感謝される人物でないと困るという意見です。日ごろから豊富な話題を披露して、教養や気遣いをアピールしておきましょう。
【５】今までの恋愛が毎回長続きしている
「長く付き合えるってことは、彼女を大事にするってことだと思う」（20代女性）など、過去の恋愛傾向が、未来の恋愛への信頼感につながることもあるようです。短命に終わった恋がある人も、「遠距離が辛かった」などと納得できる理由を提示すれば問題ないでしょう。
【６】結婚願望があり、「いいお父さん」になりそうである
「結婚したい女子には、そのほうが紹介しやすい」（30代女性）など、結婚を視野に入れていると宣言すると、彼女候補を引き合わせてもらいやすくなることもあるようです。普段から理想の将来設計について語っていると、信ぴょう性が増すのではないでしょうか。
【７】優しすぎて一歩踏み出せないなど、不器用さがむしろ好ましい
「恋愛ベタな男子は応援したくなる」（20代女性）など、恋愛に不慣れな男性に対し、「逆にいい！」と感じる女性もいるようです。女友達に相談をする際は、虚勢を張るよりも「恋愛テクニックのなさ」をさらけ出すと、味方が増えるかもしれません。
【８】職場に女性がいないなど、彼女ができない理由に納得できる
「性格が良くて顔も普通だと、どんな欠点があるのかと怪しんでしまう」（20代女性）など、彼女がいない理由が明確でないと、「実は悪い男？」と邪推されることもあるようです。自分なりに「彼女ができないワケ」を分析しながら相談してはいかがでしょうか。
【９】浮気の心配がなく、自信を持って女性を紹介できる
「紹介したあと恨まれたくないから、信用できるかどうかは一番大事」（20代女性）など、浮気症でないことは、最初のチェックポイントになるようです。過去のヤンチャを知られている男性は、心を入れ替えたことを主張して、信頼回復に努めましょう。
人柄や誠実さ、過去の恋愛など、ポイントはさまざまですが、女友達を大切にしていれば、応援してもらうことができそうです。信頼関係は一朝一夕に育めるものではないので、今日から地道に取り組んではいかがでしょうか。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2013年10月13日（日）から10月20日（日）まで
対象：合計191名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
