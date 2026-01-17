◆練習試合 福岡６（３―０、１―０、２―３）３藤枝（１７日、宮崎・生目の杜運動公園）＝４５分×３

Ｊ２藤枝は１７日、宮崎・生目の杜運動公園でＪ１福岡とトレーニングマッチ（４５分×３本）を行い、３―６で敗れた。今季から就任した元日本代表の槙野智章監督にとっての初陣だったが黒星スタートとなった。

カテゴリーが上の福岡に対し、１本目は０―３と押し込まれる展開が続いたが、２本目は０―１。３本目は攻撃面で改善が見られ、６分にＭＦ金子翔太がＰＫを獲得すると自ら決めて先制し、チーム１号が生まれた。８分に追いつかれたものの、２６分には明大から加入した大卒ルーキーのＦＷ真鍋隼虎がゴールを挙げた。アディショナルタイムに最終ラインのミスから失点し再び追いつかれたが、その直後に真鍋がこの日２点目を決め、３―２で３本目を終えた。

初戦を終えた槙野監督は「チームとしてやり始めて、まだ間もない。結果は置いておいて、チャレンジする中で多くのエラーが出たことがよかった」と振り返った。１、２本目は守勢に回る時間が長かったが、３本目にかけて得点機を作る場面が増え「１本目、２本目、３本目とやっていく中で良くなった」と手応えを口にした。