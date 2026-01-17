【SKIN1004】ヒアルーシカラインがすごい! 1番大切な保湿ケアはこれで決まり♡

韓国発の大人気ブランド「SKIN1004」。見たことのある方、一度は使ったことのある方も多いのではありませんか? SKIN1004といえばセンテラアンプルが話題ですが、全種類を試した私のおすすめはヒアルーシカラインです。こんなにお手頃価格でこんなにも良いものはもっと話題になるべきと思い、今回はヒアルーシカラインの中から特におすすめの3つをピックアップして紹介していきます♡

肌に大事な「ヒアルロン酸」

ヒアルロン酸は水分を抱え込むことができる保湿成分です。コラーゲンやエラスチンなどのすき間を埋めることで潤いやハリ、弾力をキープしてくれる効果があります!

角質層に届けるだけでも保水効果は期待できるので、乾燥肌や敏感肌の方にもおすすめの成分です。

最初のステップでしっかり水分を!

SKIN1004 ヒアルーシカファーストアンプル 100ml

価格:3,400円(税込)

洗顔後最初に使うこのファーストアンプルはサラッとしていて肌のすみずみに水分を届けてくれます。たっぷり使っても肌の表面にあまり残らずしっかり浸透しているのが分かります!

乾燥からくる肌の赤みや、季節の変わり目で起こる肌のトラブルをしっかり鎮静し、いつも調子のいい肌をキープしてくれる頼もしいアイテムです。

私は去年の夏に出会い気づけば3本目をそろそろ使い切りそうなほど、もうこれなしでは不安なほど信頼しています♡

つるんと滑らかに整う水光トナー

SKIN1004 ヒアルーシカブライトニングトナー 210ml

価格:2,600円(税込)

このトナーを使いだして驚いたのは肌触りがとにかく滑らかになったことです。シャバシャバテクスチャーで肌にぐんぐん入っていき、古くなった表面の角質や肌のキメに入り込んだ角質までケアしてくれます。

角質ケアは肌への負担が不安と思う方もいると思いますが、ヒアルロン酸やセラミド配合なので角質ケアしながらしっかり保湿やバリア機能までサポートしてくれるので、不快なピりつきやヒリヒリ感は感じず使えるはず。

この肌のつるつる感が本当にやみつきでこちらもストックするほどお気に入りです♡

100時間水分クリーム

SKIN1004 ヒアルーシカモイスチャークリーム 75ml

価格:3,300円(税込)

こちらは最近使い始めてとっても良かったクリームで、水分感のあるテクスチャーが肌にピタッと密着し翌朝までしっとり感が続きます!

ここ1カ月くらい使っていますが、朝のしっとりプリッとした肌はメイクのりも良く、保湿効果が高いのに重たくなくベタつきもなくとても使いやすいアイテムだなと感じました。

まだまだ寒く乾燥した日は続くと思うので、クリームを探している方にぜひ使ってみてほしいです♡

年中大事な保湿ケア、見直してみませんか?

去年の夏頃から使いだしたこのヒアルーシカラインには、まだまだ他にも魅力的なアイテムがたくさんあります。

私は乾燥から赤みが出やすく、季節の変わり目にも肌荒れを起こしていましたが、このヒアルーシカラインに出会い今までで1番穏やかに過ごせたと思います!

韓国スキンケアは成分が分かりやすく、価格もお手頃なのでぜひチェックしてみてください♡