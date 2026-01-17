親の資産状況や収入について、どの程度把握していますか。調査によると、70歳以上の親がどのくらいの資産を保有しているか、把握していないという子世代が実に7割いるということが明らかになりました。



【写真】「投資詐欺を身近に感じた経験がある」人はこんなに多い！

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社（PGF生命）が、70歳以上の実の親がいる40〜69歳の男女2000名を対象に、2025年9月にインターネットリサーチで「『おとなの親子』の生活調査2025」を行いました。



親の資産内容、7割以上が「把握していない」

親の資産の内容（種類や資産額）については、「把握している」は28.2%にとどまり、「把握していない」が71.8%でした。



「把握している」と答えた割合は、40代で12.6%、50代で26.5%、60代で45.5%でした。同居と別居を比較すると、「把握している」と答えた割合は、同居親子が36.3%、別居親子が26.0%でした。



親の収入や生活費、6割以上が「把握していない」

親の収入や生活費については、「把握している」が34.8%、「把握していない」が65.1%でした。年代別に見ると、「把握している」と答えた割合は、40代で18.8%、50代で34.0%、60代で51.8%でした。同居と別居を比較すると、同居親子では「把握している」が45.4%と、別居親子の32.0%と比べて10ポイント以上高くなりました。



自分の資産状況、8割以上が親に「伝えていない」

自身の収入や資産の内容（種類や資産額）を親に伝えているかという問いに対して、「伝えている」が17.8%、「伝えていない」が82.2%でした。年代別では、「伝えている」と答えた割合が最も高かったのは50代で19.9%。60代17.3%、40代16.4%と続きました。同居と別居を比較すると、「伝えている」と答えた割合は、同居親子が28.5%、別居親子が14.4%と、同居親子が別居親子の約2倍となりました。



【出典】

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社とネットエイジア株式会社による調査