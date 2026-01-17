＜ウソと裏切り…20年！＞思い出す青春の日々。忘れられない「大恋愛」と親友との絆【第1話まんが】
私はカオル、40代のパート主婦です。20代半ばで夫と結婚し、現在は娘と息子と4人で暮らしています。子どもたちが大きくなり、ここ数年は精神的なゆとりも出てきました。そのため子育て真っ最中のときにはなかなか会えなかった学生時代の友人と、連絡を取り合って会ったりもしています。バイト仲間だったエイコもその1人です。そんなある日、家族と食卓を囲んでいると……。私のなかに大学生当時の思い出が鮮やかによみがえってきました。
夫からは熱烈にアプローチされて押し切られて、最終的には受け入れた……という感じでした。私にとって「大恋愛」というイメージはありません。家族が談笑するなか、私はふと学生時代に付き合った元カレのことを思い出します。
私はわずかな時間でもケントと会いたい、会えないならせめて声を聞きたいと思っていました。けれどケントは誰にでも優しくマイペース。私の恋愛を応援してくれていたエイコは、ケントに会いに行って諫めてくれたりもしました。
家族で食卓を囲んでいるとき、子どもから夫との出会いのきっかけを聞かれました。私は「大恋愛」という言葉に、大学時代に心を奪われたケントとのことを思い出します。明るくカッコいいケントに夢中になった私は、嫉妬や不安に揺れながらも、ますますケントに夢中になっていったのです。最終的には私がフラレてしまったのですが、親友エイコの支えでなんとか立ち直ることができました。
20年以上経った今でもこんなに鮮明に思い出せるなんて……。きっと当時の出来事は、私のなかに大切な過去のひとつとして宝物のように存在し続けているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
夫からは熱烈にアプローチされて押し切られて、最終的には受け入れた……という感じでした。私にとって「大恋愛」というイメージはありません。家族が談笑するなか、私はふと学生時代に付き合った元カレのことを思い出します。
私はわずかな時間でもケントと会いたい、会えないならせめて声を聞きたいと思っていました。けれどケントは誰にでも優しくマイペース。私の恋愛を応援してくれていたエイコは、ケントに会いに行って諫めてくれたりもしました。
家族で食卓を囲んでいるとき、子どもから夫との出会いのきっかけを聞かれました。私は「大恋愛」という言葉に、大学時代に心を奪われたケントとのことを思い出します。明るくカッコいいケントに夢中になった私は、嫉妬や不安に揺れながらも、ますますケントに夢中になっていったのです。最終的には私がフラレてしまったのですが、親友エイコの支えでなんとか立ち直ることができました。
20年以上経った今でもこんなに鮮明に思い出せるなんて……。きっと当時の出来事は、私のなかに大切な過去のひとつとして宝物のように存在し続けているのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子