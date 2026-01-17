◇NTTラグビーリーグワン1部第5節 神戸67―21BR東京（2026年1月17日 兵庫・神戸ユニバー）

神戸はホームでBR東京を67―21で下して4連勝を飾った。

48時間前のメンバー発表から変更があり、FBで先発予定だった松永貫汰が外れ、メンバーに入っていなかったFB伊藤大祐がスタメンに名を連ねた。桐蔭学園高、早大出身で2季目の伊藤は公式戦初先発となった。

アタックでは積極的にライン参加し、前半27分には突破からのオフロードパスでLOレタリックのトライを演出。ディフェンスでも、後半30分に途中交代するまで体を張り続けた。

「ずっと出られていなかったけど、コーチ陣から言われていたことを修正しながらやってきた。神戸に入ってから習ったことを出そうと思っていた」

ルーキーシーズンとなった昨季は出場ゼロ。その中でも、課題とされてきた「コンタクトの部分」などと向き合い、日々のトレーニングに励んできた。

試合後、レニーHCは「大祐に関しては自信を持って送り出した1人だ」と説明。「松永が試合に出られないとなった時、いろんなオプションがあった。（その中で伊藤は）練習で素晴らしいパフォーマンスをしてくれていた。チャンスをつかんだ上でパフォーマンスを発揮してくれて良かった」と評価した。