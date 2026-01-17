政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。

番組では、高市早苗首相が２３日に召集される通常国会の冒頭で衆院解散することを決断したことを報じた。さらに自民党の菅義偉元首相が１７日に次期衆院選に立候補しないと正式表明したことを伝えた。

田崎氏は、ＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーから「菅元総理が今回は出馬しないということを発表しました。これはどんな影響を与えると思いますか？」と衆院選への影響を聞かれた。

田崎氏は「今回のことには影響ないだろうと思います」と示した。

続けて「僕は、菅さんとは、菅さんが初当選して以来…１９９６年に初当選されたんですけども、９８年以来、ずっとお付き合いしていて」と明かし「彼は非常に言葉が少ない方なんですけども、言ったことは確実に実現していた方なんです」と評価。さらに「公明党との選挙協力、創価学会との選挙協力…ものすごい下で、水面下で努力されてきた人なんですよ」と明かし「それがこの高市（早苗）さんになって無茶苦茶になって。無念の思いを抱きつつ、これでいいのかなと思われてるんじゃないかなと思います」と察していた。