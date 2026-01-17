つくれぽ700件以上！10分で完成するメインおかず「豚肉とブロッコリーのカレーマヨ炒め」作ってみた

ブロッコリーがメインおかずに！豚肉カレーマヨ炒めを作ってみた

今が旬のブロッコリー。サラダやパスタ、お弁当など、さまざまな場面で活躍してくれる野菜ですが、メインおかずに使うとなると少し難しさを感じることもあります。

今回は700件以上のつくれぽが投稿されている人気のレシピで、簡単なのにご飯がすすむと評判の「豚肉とブロッコリーの炒め物」に挑戦してみました。

ブロッコリーをレンジ加熱して炒め時間短縮

1. ブロッコリーは小房に切り分けて洗います。水気を切らずに耐熱容器に並べ、塩をまぶしたらラップをして、600Wの電子レンジで3分加熱しておきます。加熱がおわったら、ざるにあげておきましょう。





2. マヨネーズ、ウスターソース、カレー粉などを器に入れてかき混ぜ、合わせ調味料を作ります。





3. 熱したフライパンに油を少し入れて豚肉の薄切りを炒め、塩コショウで軽く味をつけます。





4.豚肉に火が通ったら、レンジで加熱したブロッコリーと合わせ調味料を入れて、全体を混ぜて味がよく絡んだら完成です。





ウスターソースが味の決め手





あらかじめブロッコリーをレンジで加熱することで、手早く炒められて炒めムラもゼロ。ほんとうに10分足らずでメインおかずが完成しました。

できたてのお皿からは、カレーとウスターソースのいい香りがしてきます。ブロッコリーの緑色も鮮やかでとってもおいしそうです。早速いただきます！





カレーとウスターソースの風味にマヨネーズのコク、そしてこんがりと炒めた豚肉の香ばしさが調和して、ご飯が進む味付けに仕上がっています。

特にウスターソースのスパイシーさが味に深みを与えてくれています。カレーとマヨネーズだけではこの味は出せないな、と感じました。

ブロッコリーのレンチン＆合わせ調味料で時短に

実際に作ってみて感じたポイントは、ブロッコリーをレンチンするときに、なるべく重ならないように耐熱容器に並べること。こうすることでブロッコリーをムラなく加熱することができます。

また、調味料をあらかじめ合わせておくことで、手早く味付けできて時短調理につながりますよ。

700人以上が絶賛の味わい

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）には、「マイルドなカレー味がとてもおいしかったです」「ブロッコリーをおいしくいただける、ご飯がすすむおかずでした」と、カレーマヨの味付けでブロッコリーがおいしく食べられることへ感動のコメントが投稿されています。

きのこやじゃがいもを加えてアレンジしたというつくれぽもあり、カレーマヨ×ウスターソースの味付けはさまざまな食材に合うのだなと感じました。

スーパーでブロッコリーの安売りを見かけることも多いこの季節。お手頃な価格でブロッコリーが手に入ったら、カレーマヨ炒めを作ってみてはいかがでしょうか。

（TEXT：菱路子）