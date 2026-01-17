プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん(28）が16日放送のTBS「A-Studio+」(金曜後11・00)にゲスト出演。18年平昌五輪で銀メダルを獲得した翌日の驚きの行動を明かされる場面があった。

宇野さんは大のゲーム好き。選手時代の遠征中の空き時間にもゲームばかりしていたという。大会期間中は試合会場で短時間の練習となるため「ゲームがたくさんできるんですよ。めっちゃできるんですよ」と声を弾ませ、「本当に。誰も僕を見習わないでほしいんですけれども、食事制限、睡眠時間、スケートが中心ではなくて、ゲームが中心です」とぶっちゃけて驚かせた。

五輪期間中もゲームをしていたのかと問われ「もう寝不足でした」ときっぱり。選手時代は18年平昌五輪で個人で銀、22年北京五輪では団体で銀メダルを獲得し、他にも四大陸選手権とグランプリファイナルを、世界選手権は2度も制しているが、MCの「Kis―My―Ft2」藤ヶ谷太輔から「グランドスラムを寝不足で達成したっていう事ですね」と確認され、「そうですね」と苦笑した。

藤ヶ谷はさらに「僕ね、一つ衝撃な映像を1つ見てしまって。インタビュー中ですよね、あれこれ宇野くん寝てないかなっていう映像が」と証言し、映像が披露された。

平昌五輪で銀メダルを撮った翌日の映像では、胸にメダルをかけた宇野さんがジャージ姿で登場したが、明らかに眠そうな表情をしている。さらに記者の質問中には目をつぶり、うつらうつらと居眠り。その後目を開くと苦笑してみせた。

この時のことは「覚えてます」と宇野さん。起きて笑ったと言われると「寝たことが記者の人達にバレてしまって…」と淡々と話した。

藤ヶ谷が「時差もあるし、相当なプレッシャーとかもあるし…」とフォローしようとすると、宇野さんは「時差残念ながらなくてですね。平昌なので…」と明言。「これ、大会終わって、（夜）11時、12時ぐらいにホテルに帰って。やっぱりそこからゲームをするんですよ。次の日の朝早かったんですよ、この時」とぶっちゃけると、MCの笑福亭鶴瓶は「仮眠せいや！」とツッコミを入れた。