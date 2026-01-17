¥¢¥¤¥É¥ë¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¿û¾ÂºÚ¡¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡Ö¤¹¤¬¾Â¤Ê¤Ê¤Ë¾Â¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×³«ºÅ¡¡AKB48Ç®¾§¤·500¿ÍÌ¥Î»
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê25¡á¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¥Õ¹±Îã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¤¹¤¬¾Â¤Ê¤Ê¤Ë¾Â¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢²Î¤ÈÍÙ¤ê¤ÇÌó500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡¡¡Çò¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿û¾Â¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¢¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈAKB48¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡´ÑµÒ¤ÏÁíÎ©¤Á¤Ç¡ÖºÚ¡¹¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ±ç¡£²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÇ®µ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Â¤é¤»¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ö¤¶Ø»ß¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥¦¥ª¡¼¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼3¾¡¤ò¸Ø¤ë¿û¾Â¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î31Æü¤Ë¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î±±°æÎï¹á¤È·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤Á¤§¤ë¤Ê¤Ê¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2·î18Æü¤Ë¤Ï¡Ö·¯¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£ºòÇ¯½©¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Á°Çä¤ê·ô¡ÊSÀÊ1Ëü1000±ß¡¢AÀÊ9000±ß¡¢BÀÊ7700±ß¡Ë¤ÏÌó450Ëç¤¬´°Çä¡£¾·ÂÔµÒ¤ò´Þ¤áÌó500¿Í¤¬´ÑµÒÀÊ¤òËä¤á¤¿¡£