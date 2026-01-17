藤本美貴、正月は家族で海外旅行へ “神秘的”なショットに「御利益ありそうな写真」「エネルギーを感じる」と反響
タレントの藤本美貴（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。「Sedonaに行ってきました」と家族旅行を報告し、現地で日の出を拝む様子を披露した。
【写真】「御利益ありそうな写真」家族で海外旅行を満喫した藤本美貴の“神秘的”なショット
「せっかくセドナに行けるなら初日の出をセドナでどうしても見たいと思って お正月旅行はセドナに」と家族で米アリゾナ州・セドナを訪れたことを明かし、2枚の写真をアップ。「お正月は雨だったけど…笑 2日無事に初日の出見られました」と、広大な自然を前に日の出を拝む藤本の姿と、夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）との2ショットを披露した。
満喫した様子で、「とーっても良かったのでまた少しずつアップしていきますね」とつづっている。
この投稿には「最幸で最強素敵な夫婦」「素敵な家族旅行 初日の出いいなぁ」「セドナ綺麗ですよね〜」「神々しい」「エネルギーを感じるお写真」「めちゃめちゃ御利益ありそうな写真！」などの声が寄せられている。
