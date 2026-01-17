¶âÃ«6°ÌÉâ¾å¡¢¾¾»³¤Ï59°Ì¡¡ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡¦¥½¥Ë¡¼OPÂè2Æü
¡¡¡Ú¥Û¥Î¥ë¥ë¡ÊÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï16Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡Ê¥Ñ¡¼70¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢17°Ì¤Ç½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Ç2ÆüÏ¢Â³¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»8¥¢¥ó¥À¡¼¡¢132¤Ç¥È¥Ã¥×¤È1ÂÇº¹¤Î6°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¾Þ¶â²¦¤Î¶â»Ò¶îÂç¤Ï67¤Ç²ó¤ê¡¢68¤ÎÊÆÂôÏ¡¡¢69¤ÎÊ¿ÅÄ·ûÀ»¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç28°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£2022Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»1¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç59°Ì¡£
¡¡ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤é5¿Í¤¬ÄÌ»»9¥¢¥ó¥À¡¼¡¢131¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£