「歴代最強なのか？」「ぎりぎりで生き延びた」日本の大苦戦に韓国メディアが驚き！自国代表が勝てば日韓戦実現で“落胆”「GSで屈辱的パフォの韓国には重圧」「不安が大きい」【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝でヨルダンと対戦。PK戦にもつれ込む死闘を制して、準決勝に進出した。
30分に今大会初失点となる先制点を奪われた日本は50分、後半頭から投入された古谷柊介の３戦連発弾で追いついたものの、勝ち越し点を奪えず。それでも、相手GKの信じがたい“ポカ”にも助けられ、PK戦に４−２で勝利を収めた。
グループステージでは、10得点０失点で３連勝と圧倒的なパフォーマンスを披露していただけに、日本の大苦戦は、ライバルである韓国のメディアに驚きを与えたようだ。『スポーツ朝鮮』は「ギリギリ生き延びた」、『SPOTV NEWS』は「歴代最強なのか？」と伝えた。
一方で、『デイリアン』は「予想通りだ。日本はヨルダンを押し出して４強に進出した」と報じた。そして、セミファイナルでの日韓戦実現について、次のように綴った。
「グループステージの屈辱的パフォーマンスでサッカーファンから激しく批判されたイ・ミンソン監督の韓国にとって、大会を通して安定した強さを見せてきた日本との対戦は重圧だ。（準々決勝で）手強いオーストラリアを破っても、日本と激突しなければならない。イ・ミンソン号の不安が大きくなっている」
韓国が17日の試合でオーストラリアを倒せば、準決勝で注目の日韓戦が実現する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかゴールイン
