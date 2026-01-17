ヨルダンに苦戦を強いられた大岩ジャパン。写真：佐藤博之

　大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝でヨルダンと対戦。PK戦にもつれ込む死闘を制して、準決勝に進出した。

　30分に今大会初失点となる先制点を奪われた日本は50分、後半頭から投入された古谷柊介の３戦連発弾で追いついたものの、勝ち越し点を奪えず。それでも、相手GKの信じがたい“ポカ”にも助けられ、PK戦に４−２で勝利を収めた。

　グループステージでは、10得点０失点で３連勝と圧倒的なパフォーマンスを披露していただけに、日本の大苦戦は、ライバルである韓国のメディアに驚きを与えたようだ。『スポーツ朝鮮』は「ギリギリ生き延びた」、『SPOTV NEWS』は「歴代最強なのか？」と伝えた。
 
　一方で、『デイリアン』は「予想通りだ。日本はヨルダンを押し出して４強に進出した」と報じた。そして、セミファイナルでの日韓戦実現について、次のように綴った。

「グループステージの屈辱的パフォーマンスでサッカーファンから激しく批判されたイ・ミンソン監督の韓国にとって、大会を通して安定した強さを見せてきた日本との対戦は重圧だ。（準々決勝で）手強いオーストラリアを破っても、日本と激突しなければならない。イ・ミンソン号の不安が大きくなっている」

　韓国が17日の試合でオーストラリアを倒せば、準決勝で注目の日韓戦が実現する。

