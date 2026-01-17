―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.5　アーキテクツ <6085>
　26年2月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は2億5100万円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9168> ライズＣＧ 　　東Ｇ 　 -30.25 　　1/13　　　3Q　　　　6.46
<7373> アイドマＨＤ 　東Ｇ 　 -29.56 　　1/14　　　1Q　　　 19.68
<3562> Ｎｏ．１ 　　　東Ｓ 　 -21.85 　　1/13　　　3Q　　　 20.72
<137A> ココリブ 　　　東Ｇ 　 -21.31 　　1/ 9　　上期　　　 -9.76
<6085> アーキテクツ 　東Ｇ 　 -18.55 　　1/13　　上期　　　　赤転

<228A> オプロ 　　　　東Ｇ 　 -14.95 　　1/13　本決算　　　 27.89
<414A> オーバラップ 　東Ｇ 　 -14.40 　　1/14　　　1Q　　　 -8.41
<369A> エータイ 　　　東Ｇ 　 -14.09 　　1/13　　　1Q　　　　　－
<244A> グロースｘＰ 　東Ｇ 　 -13.57 　　1/14　　　1Q　　　-17.01
<1418> インタライフ 　東Ｓ 　 -13.46 　　1/14　　　3Q　　　 39.05

<340A> ジグザグ 　　　東Ｇ 　 -12.53 　　1/13　　上期　　　-24.39
<7360> オンデック 　　東Ｇ 　 -11.80 　　1/13　本決算　　　　黒転
<205A> ロゴスＨＤ 　　東Ｇ 　 -11.47 　　1/14　　上期　　　　赤縮
<3089> Ｔアルファ 　　東Ｓ 　 -11.37 　　1/14　本決算　　　　　－
<3935> エディア 　　　東Ｓ 　 -10.84 　　1/14　　　3Q　　　130.41

<2901> Ｗディッシュ 　東Ｓ 　 -10.61 　　1/14　　　1Q　　　　　－
<325A> テンシャル 　　東Ｇ 　 -10.10 　　1/13　　　1Q　　　　　－
<135A> ヴレインＳ 　　東Ｇ 　 -10.00 　　1/14　　　3Q　　　-60.54
<276A> ククレブ 　　　東Ｇ 　 -10.00 　　1/14　　　1Q　　　-30.58
<373A> リップス 　　　東Ｇ　　 -9.76 　　1/14　　　1Q　　　　　－

<6044> 三機サービス 　東Ｓ　　 -9.39 　　1/14　　上期　　　 63.58
<3823> ＷＨＤＣ 　　　東Ｓ　　 -8.93 　　1/14　　　1Q　　　　赤拡
<2338> クオンタムＳ 　東Ｓ　　 -8.72 　　1/13　　　3Q　　　　赤拡
<3907> シリコンスタ 　東Ｓ　　 -8.46 　　1/14　本決算　　　-18.24
<6173> アクアライン 　東Ｇ　　 -8.30 　　1/14　　　3Q　　　　赤縮

<9560> プログリット 　東Ｇ　　 -8.01 　　1/14　　　1Q　　　　1.12
<7049> 識学 　　　　　東Ｇ　　 -7.96 　　1/14　　　3Q　　　161.64
<2484> 出前館 　　　　東Ｓ　　 -6.99 　　1/14　　　1Q　　　　赤拡
<3547> 串カツ田中 　　東Ｓ　　 -6.68 　　1/14　本決算　　　-22.33
<7351> グッドパッチ 　東Ｇ　　 -6.65 　　1/14　　　1Q　　　-18.32

<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 -6.52 　　1/ 9　　　3Q　　　-39.96
<5578> ＡＲアドバン 　東Ｇ　　 -6.40 　　1/13　　　1Q　　　489.13
<5250> プライムスト 　東Ｓ　　 -6.34 　　1/14　本決算　　　-56.94
<7689> コパ 　　　　　東Ｇ　　 -6.29 　　1/14　　　3Q　　　　赤縮
<2449> プラップＪ 　　東Ｓ　　 -6.22 　　1/14　　　1Q　　　 -5.77

<9215> ＣａＳｙ 　　　東Ｇ　　 -5.65 　　1/14　本決算　　　　赤転
<4198> テンダ 　　　　東Ｓ　　 -5.48 　　1/13　　上期　　　-88.33
<3223> ＳＬＤ 　　　　東Ｓ　　 -5.13 　　1/14　　　3Q　　　 -8.41
<5527> プロパテクノ 　東Ｇ　　 -5.11 　　1/14　本決算　　　 24.70
<4270> ＢｅｅＸ 　　　東Ｇ　　 -5.06 　　1/14　　　3Q　　　-17.47

<7370> Ｅｎｊｉｎ 　　東Ｇ　　 -5.05 　　1/14　　上期　　　-52.45
<7352> ＴＷＯＳＴ 　　東Ｇ　　 -5.00 　　1/14　　　1Q　　　121.63
<2722> アイケイＨＤ 　東Ｓ　　 -4.94 　　1/13　　上期　　　 12.12
<3760> ケイブ 　　　　東Ｓ　　 -4.70 　　1/13　　上期　　　　赤転
<304A> フォルシア 　　東Ｇ　　 -4.59 　　1/14　　　3Q　　　-60.77

<2164> 地域新聞社 　　東Ｇ　　 -4.58 　　1/14　　　1Q　　　　赤転
<4057> インタファク 　東Ｇ　　 -4.31 　　1/14　　上期　　　-57.84
<5271> トーヨアサノ 　東Ｓ　　 -4.16 　　1/ 9　　　3Q　　　-22.52
<6505> 東洋電 　　　　東Ｓ　　 -4.02 　　1/13　　上期　　　 -9.22
<7808> ＣＳランバー 　東Ｓ　　 -3.91 　　1/14　　上期　　　-37.01

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース