決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … テンシャル、ＷＨＤＣ、エータイ (1月9日～15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.5 アーキテクツ <6085>
26年2月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は2億5100万円の赤字(前年同期は600万円の赤字)に赤字幅が拡大した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9168> ライズＣＧ 東Ｇ -30.25 1/13 3Q 6.46
<7373> アイドマＨＤ 東Ｇ -29.56 1/14 1Q 19.68
<3562> Ｎｏ．１ 東Ｓ -21.85 1/13 3Q 20.72
<137A> ココリブ 東Ｇ -21.31 1/ 9 上期 -9.76
<6085> アーキテクツ 東Ｇ -18.55 1/13 上期 赤転
<228A> オプロ 東Ｇ -14.95 1/13 本決算 27.89
<414A> オーバラップ 東Ｇ -14.40 1/14 1Q -8.41
<369A> エータイ 東Ｇ -14.09 1/13 1Q －
<244A> グロースｘＰ 東Ｇ -13.57 1/14 1Q -17.01
<1418> インタライフ 東Ｓ -13.46 1/14 3Q 39.05
<340A> ジグザグ 東Ｇ -12.53 1/13 上期 -24.39
<7360> オンデック 東Ｇ -11.80 1/13 本決算 黒転
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ -11.47 1/14 上期 赤縮
<3089> Ｔアルファ 東Ｓ -11.37 1/14 本決算 －
<3935> エディア 東Ｓ -10.84 1/14 3Q 130.41
<2901> Ｗディッシュ 東Ｓ -10.61 1/14 1Q －
<325A> テンシャル 東Ｇ -10.10 1/13 1Q －
<135A> ヴレインＳ 東Ｇ -10.00 1/14 3Q -60.54
<276A> ククレブ 東Ｇ -10.00 1/14 1Q -30.58
<373A> リップス 東Ｇ -9.76 1/14 1Q －
<6044> 三機サービス 東Ｓ -9.39 1/14 上期 63.58
<3823> ＷＨＤＣ 東Ｓ -8.93 1/14 1Q 赤拡
<2338> クオンタムＳ 東Ｓ -8.72 1/13 3Q 赤拡
<3907> シリコンスタ 東Ｓ -8.46 1/14 本決算 -18.24
<6173> アクアライン 東Ｇ -8.30 1/14 3Q 赤縮
<9560> プログリット 東Ｇ -8.01 1/14 1Q 1.12
<7049> 識学 東Ｇ -7.96 1/14 3Q 161.64
<2484> 出前館 東Ｓ -6.99 1/14 1Q 赤拡
<3547> 串カツ田中 東Ｓ -6.68 1/14 本決算 -22.33
<7351> グッドパッチ 東Ｇ -6.65 1/14 1Q -18.32
<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ -6.52 1/ 9 3Q -39.96
<5578> ＡＲアドバン 東Ｇ -6.40 1/13 1Q 489.13
<5250> プライムスト 東Ｓ -6.34 1/14 本決算 -56.94
<7689> コパ 東Ｇ -6.29 1/14 3Q 赤縮
<2449> プラップＪ 東Ｓ -6.22 1/14 1Q -5.77
<9215> ＣａＳｙ 東Ｇ -5.65 1/14 本決算 赤転
<4198> テンダ 東Ｓ -5.48 1/13 上期 -88.33
<3223> ＳＬＤ 東Ｓ -5.13 1/14 3Q -8.41
<5527> プロパテクノ 東Ｇ -5.11 1/14 本決算 24.70
<4270> ＢｅｅＸ 東Ｇ -5.06 1/14 3Q -17.47
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ -5.05 1/14 上期 -52.45
<7352> ＴＷＯＳＴ 東Ｇ -5.00 1/14 1Q 121.63
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ -4.94 1/13 上期 12.12
<3760> ケイブ 東Ｓ -4.70 1/13 上期 赤転
<304A> フォルシア 東Ｇ -4.59 1/14 3Q -60.77
<2164> 地域新聞社 東Ｇ -4.58 1/14 1Q 赤転
<4057> インタファク 東Ｇ -4.31 1/14 上期 -57.84
<5271> トーヨアサノ 東Ｓ -4.16 1/ 9 3Q -22.52
<6505> 東洋電 東Ｓ -4.02 1/13 上期 -9.22
<7808> ＣＳランバー 東Ｓ -3.91 1/14 上期 -37.01
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース