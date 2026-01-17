―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<198A> ポスプラ 　　　東Ｇ 　 +58.82 　　1/14　　上期　　　　赤転
<9270> バリュエンス 　東Ｇ 　 +58.53 　　1/ 9　　　1Q　　　　黒転
<3856> Ａバランス 　　東Ｓ 　 +54.22 　　1/13　　上期　　　　　－
<3168> ＭＥＲＦ 　　　東Ｓ 　 +30.95 　　1/14　　　1Q　　 2121.88
<1434> ＪＥＳＣＯ 　　東Ｓ 　 +30.14 　　1/14　　　1Q　　　107.21

<5243> ノート 　　　　東Ｇ 　 +29.79 　　1/13　本決算　　　167.18
<339A> プログレス 　　東Ｇ 　 +24.96 　　1/14　　　3Q　　　 23.25
<4440> ヴィッツ 　　　東Ｓ 　 +24.15 　　1/ 9　　　1Q　　　 90.32
<3236> プロパスト 　　東Ｓ 　 +23.17 　　1/13　　上期　　　 42.08
<6182> メタリアル 　　東Ｇ 　 +21.34 　　1/14　　　3Q　　　-67.93

<280A> ＴＭＨ 　　　　東Ｇ 　 +16.96 　　1/14　本決算　　　　9.17
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 　東Ｓ 　 +16.95 　　1/13　　　3Q　　　 32.30
<9252> ラストワンＭ 　東Ｇ 　 +16.27 　　1/14　　　1Q　　　 90.38
<4885> 室町ケミカル 　東Ｓ 　 +15.70 　　1/14　　上期　　　 96.49
<4490> ビザスク 　　　東Ｇ 　 +15.35 　　1/14　　　3Q　　　 12.06

<3558> ジェイドＧ 　　東Ｇ 　 +15.29 　　1/14　　　3Q　　　 56.20
<5817> ＪＭＡＣＳ 　　東Ｓ 　 +13.77 　　1/14　　　3Q　　　459.70
<367A> プリモＧＨＤ 　東Ｓ 　 +13.74 　　1/14　　　1Q　　　 86.26
<6489> 前沢工業 　　　東Ｓ 　 +10.54 　　1/ 9　　上期　　　 92.83
<4992> 北興化 　　　　東Ｓ 　 +10.16 　　1/13　本決算　　　　0.28

<6159> ミクロン 　　　東Ｓ　　 +9.50 　　1/13　　　1Q　　　 58.01
<156A> マテリアルＧ 　東Ｇ　　 +9.48 　　1/14　　　1Q　　　 32.92
<5574> ＡＢＥＪＡ 　　東Ｇ　　 +8.75 　　1/14　　　1Q　　　132.98
<3607> クラウディア 　東Ｓ　　 +8.33 　　1/ 9　　　1Q　　　 40.22
<7601> ポプラ 　　　　東Ｓ　　 +8.14 　　1/ 9　　　3Q　　　-24.11

<402A> アクセルＨＤ 　東Ｇ　　 +7.94 　　1/14　　上期　　　　赤拡
<3021> ＰＣＮＥＴ 　　東Ｓ　　 +7.61 　　1/14　　上期　　　125.52
<7463> アドヴァンＧ 　東Ｓ　　 +7.28 　　1/ 9　　　3Q　　　 -5.79
<5246> エレメンツ 　　東Ｇ　　 +7.17 　　1/13　本決算　　　　　－
<6255> エヌピーシー 　東Ｇ　　 +7.04 　　1/13　　　1Q　　　　赤転

<5575> グロービー 　　東Ｇ　　 +6.98 　　1/14　　上期　　　 -4.98
<7065> ｕｐｒ 　　　　東Ｓ　　 +6.66 　　1/14　　　1Q　　　283.51
<8887> シーラＨＤ 　　東Ｓ　　 +6.60 　　1/14　　上期　　　　黒転
<3177> ありがとうＳ 　東Ｓ　　 +6.58 　　1/13　　　3Q　　　 -3.27
<4412> サイエンスＡ 　東Ｇ　　 +6.34 　　1/14　　　1Q　　　　黒転

<3189> ＡＮＡＰＨＤ 　東Ｓ　　 +5.99 　　1/14　　　1Q　　　　赤拡
<3077> ホリイフード 　東Ｓ　　 +5.89 　　1/14　本決算　　　　　－
<6668> ＡＤプラズマ 　東Ｓ　　 +5.77 　　1/ 9　　　1Q　　　-50.53
<6578> コレックＨＤ 　東Ｓ　　 +5.62 　　1/14　　　3Q　　　 19.00
<2404> 鉄人化ＨＤ 　　東Ｓ　　 +5.61 　　1/14　　　1Q　　　　黒転

<4317> レイ 　　　　　東Ｓ　　 +5.56 　　1/13　　　3Q　　　155.84
<2934> ジェイフロ 　　東Ｇ　　 +5.43 　　1/14　　上期　　　　赤転
<6521> オキサイド 　　東Ｇ　　 +5.39 　　1/14　　　3Q　　　　赤縮
<190A> コーディア 　　東Ｇ　　 +5.04 　　1/14　　　1Q　　　　赤縮
<3826> ＳＩ 　　　　　東Ｓ　　 +4.82 　　1/14　　　3Q　　　 92.77

<4735> 京進 　　　　　東Ｓ　　 +4.73 　　1/13　　上期　　　203.17
<274A> ガーデン 　　　東Ｓ　　 +4.12 　　1/14　　　3Q　　　-23.48
<5026> トリプルアイ 　東Ｇ　　 +4.08 　　1/14　　　1Q　　　　黒転
<5885> ジーデップ 　　東Ｓ　　 +4.00 　　1/14　　上期　　　 30.58
<4176> ココナラ 　　　東Ｇ　　 +3.95 　　1/14　　　1Q　　　　2.53

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース