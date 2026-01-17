決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アクセルＨＤ、ノート、エレメンツ (1月9日～15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<198A> ポスプラ 東Ｇ +58.82 1/14 上期 赤転
<9270> バリュエンス 東Ｇ +58.53 1/ 9 1Q 黒転
<3856> Ａバランス 東Ｓ +54.22 1/13 上期 －
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ +30.95 1/14 1Q 2121.88
<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ +30.14 1/14 1Q 107.21
<5243> ノート 東Ｇ +29.79 1/13 本決算 167.18
<339A> プログレス 東Ｇ +24.96 1/14 3Q 23.25
<4440> ヴィッツ 東Ｓ +24.15 1/ 9 1Q 90.32
<3236> プロパスト 東Ｓ +23.17 1/13 上期 42.08
<6182> メタリアル 東Ｇ +21.34 1/14 3Q -67.93
<280A> ＴＭＨ 東Ｇ +16.96 1/14 本決算 9.17
<5018> ＭＯＲＥＳＣ 東Ｓ +16.95 1/13 3Q 32.30
<9252> ラストワンＭ 東Ｇ +16.27 1/14 1Q 90.38
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ +15.70 1/14 上期 96.49
<4490> ビザスク 東Ｇ +15.35 1/14 3Q 12.06
<3558> ジェイドＧ 東Ｇ +15.29 1/14 3Q 56.20
<5817> ＪＭＡＣＳ 東Ｓ +13.77 1/14 3Q 459.70
<367A> プリモＧＨＤ 東Ｓ +13.74 1/14 1Q 86.26
<6489> 前沢工業 東Ｓ +10.54 1/ 9 上期 92.83
<4992> 北興化 東Ｓ +10.16 1/13 本決算 0.28
<6159> ミクロン 東Ｓ +9.50 1/13 1Q 58.01
<156A> マテリアルＧ 東Ｇ +9.48 1/14 1Q 32.92
<5574> ＡＢＥＪＡ 東Ｇ +8.75 1/14 1Q 132.98
<3607> クラウディア 東Ｓ +8.33 1/ 9 1Q 40.22
<7601> ポプラ 東Ｓ +8.14 1/ 9 3Q -24.11
<402A> アクセルＨＤ 東Ｇ +7.94 1/14 上期 赤拡
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ +7.61 1/14 上期 125.52
<7463> アドヴァンＧ 東Ｓ +7.28 1/ 9 3Q -5.79
<5246> エレメンツ 東Ｇ +7.17 1/13 本決算 －
<6255> エヌピーシー 東Ｇ +7.04 1/13 1Q 赤転
<5575> グロービー 東Ｇ +6.98 1/14 上期 -4.98
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ +6.66 1/14 1Q 283.51
<8887> シーラＨＤ 東Ｓ +6.60 1/14 上期 黒転
<3177> ありがとうＳ 東Ｓ +6.58 1/13 3Q -3.27
<4412> サイエンスＡ 東Ｇ +6.34 1/14 1Q 黒転
<3189> ＡＮＡＰＨＤ 東Ｓ +5.99 1/14 1Q 赤拡
<3077> ホリイフード 東Ｓ +5.89 1/14 本決算 －
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ +5.77 1/ 9 1Q -50.53
<6578> コレックＨＤ 東Ｓ +5.62 1/14 3Q 19.00
<2404> 鉄人化ＨＤ 東Ｓ +5.61 1/14 1Q 黒転
<4317> レイ 東Ｓ +5.56 1/13 3Q 155.84
<2934> ジェイフロ 東Ｇ +5.43 1/14 上期 赤転
<6521> オキサイド 東Ｇ +5.39 1/14 3Q 赤縮
<190A> コーディア 東Ｇ +5.04 1/14 1Q 赤縮
<3826> ＳＩ 東Ｓ +4.82 1/14 3Q 92.77
<4735> 京進 東Ｓ +4.73 1/13 上期 203.17
<274A> ガーデン 東Ｓ +4.12 1/14 3Q -23.48
<5026> トリプルアイ 東Ｇ +4.08 1/14 1Q 黒転
<5885> ジーデップ 東Ｓ +4.00 1/14 上期 30.58
<4176> ココナラ 東Ｇ +3.95 1/14 1Q 2.53
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース