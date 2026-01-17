2025年いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入ることを表明したPerfumeのかしゆかこと、樫野有香（37）が17日、自身のインスタグラムを更新し、和服姿を投稿した。

今月2日、あ〜ちゃん、のっちともに 3つのスーツケースに手を添えた写真を同時に投稿。「行く先は自由 So, where do we go now?」とつづって以来の投稿。

「2026初釜 Hatsugama」と記し、「お着物は数年前に買った千總さんのものを。お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」と淡いピンクの着物を着た姿を披露した。

「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」とかしゆか。「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と記した。

この投稿に、ファンからは「なんと、ゆかちゃんも茶人なんですね！なんか嬉しい」「着物似合ってるね」「美しすぎます」「カッコいい可愛いーー！」「凛とした着こなしが美しい！」「新鮮！素敵です！！」「綺麗すぎる」などの声が寄せられている。