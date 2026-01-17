厚生労働省は、大地震などの災害発生時に被災した都道府県の活動を支援するため、４月に「保健医療福祉活動支援チーム（仮称）」を設置する方針を固めた。

迅速で適切な医療活動が行えるよう、被害状況や現地のニーズを収集し、被災自治体の情報分析や判断を後押しする狙いがある。

支援チームは、厚労省各局の職員のほか、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や日本赤十字社、日本医師会などの災害活動チームからの出向者ら十数人規模で発足する見通しだ。

２０２４年１月の能登半島地震では、県の災害対策本部と現地で活動する災害医療チームの連携不足や、被災地で情報収集・分析が迅速に行えなかったことによる医療支援の遅れ、需要と供給のずれなどが課題として指摘された。この教訓を踏まえ、新設する支援チームは、被災地の情報を一元化し、状況の分析を自治体任せにしない形でサポートすることを目指す。

災害発生時には、被災した都道府県が現地の医療活動を調整するために開設する「保健医療福祉調整本部」に、支援チームから情報提供を行い、救急医療を担うＤＭＡＴや、保健医療分野の業務を補佐する「災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）」などへの派遣要請を的確に行えるように手助けする。被災地での医療や介護、福祉サービスの提供、避難所での保健指導など、切れ目ない展開を図る。

災害時に円滑に対応できるよう、同省は２６年度中に、支援チームと各自治体の保健医療福祉調整本部で連携するための訓練プログラムを作成する予定だ。平時から自治体や災害派遣チームと協力できる態勢を整えるため、災害を想定した合同訓練も実施する。指揮系統や情報共有のあり方を検証し、実効性を高めたい考えだ。