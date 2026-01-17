飲食店に車が猛スピードで突っ込む“瞬間”　一方、交差点の出合い頭事故で吹き飛んだ車は歩行者女性の目前に　中国・湖南省

中国・湖南省で、乗用車が車止めを突破し店内に突っ込む瞬間が捉えられた。

別の日には交差点の出合い頭に衝突事故が起き、はじき飛ばされた車が歩行者を直撃しかけた。

中国南東部の湖南省で9日、赤い車がすさまじい勢いで飲食店に突っ込んだ。

店の前の歩道には車止めが設置されているが、車は車止めをはね飛ばしながら店内へ突っ込み、テーブルやイスをなぎ倒しながら、ようやく停車した。

店内にいた人々は悲鳴を上げながら、あわてて避難し、衝撃で転倒した人も自力で立ち上がって店の外へ出た。

事故直後とみられる映像からは、店内に車が止まり、ガラスなどが散乱しているのがわかる。

地元メディアによると、この事故で店の入り口が破壊され、3人が軽傷を負ったという。

衝突ではじかれた車が歩行者の目前に

一方、同じ湖南省で2025年12月下旬、住宅街で車の事故の瞬間が捉えられた。

黒い車が交差点に差しかかったその時、脇道から白い車が減速することなく交差点に進入。

出合い頭に衝突した。

その衝撃で、黒い車は歩いていた女性の方にはじき飛ばされたものの、女性は間一髪のところで巻き込まれずに済んだ。

地元警察によると、この事故でけがをした人はいなかったという。

（「イット！」1月14日放送より）