約５０万人が受験する大学入学共通テストが１７日、始まった。

今回は「文系志向」が目立ち、女子の志願先は多様化している。問題の難化が予測される中、受験生たちは「全力を出し切る」と意気込み、試験会場へと向かった。

就活に有利？

大手予備校の河合塾が昨年１０月に実施した模擬試験で約２３万人のデータを分析したところ、文系の志望者は前年比１０２％と増え、理系は９８％と減った。

国公立大の学部別の志望動向をみると、「法・政治」や「経済・経営・商」といった社会科学系が前年比１０１％となった。私立大でも「法・政治」は１０６％、「経済・経営・商」は１０４％と人気を集めた。

私立大の経済学部や商学部を志望する福岡県立高３年の男子生徒（１８）は九州大で試験に挑む。「職業選択の幅が広い経済や商学を学びたい。全力を出せるよう、落ち着いて試験に臨みたい」と話した。

河合塾は文系の志望者増について、人手不足による学生優位の「売り手市場」が背景にあるとみる。景気が悪化したり、コロナ禍のように社会が不安定だったりした時は「資格や技術を身につけたい」と理系の人気が高まるが、景気が良い時期は理系に比べて負担が少ない文系の人気が高まるという。近藤治・主席研究員は「大学入学を目指す時点では、経済や経営を学んでおけば就活に有利だというイメージから人気が集まっているのではないか」と分析する。

女子の志望、多様化

女子は志望学部の多様化が進んでいる。

河合塾の集計では、国公立大の「生活科学」が前年比で９３％、「看護」が９２％と、以前から女子受験生が多かった学部の人気減が目立った。女子に限ると「法・政治」は１０６％で、理系でも「化学」は１１２％、「物理」は１１１％、「機械・航空」は１０７％となった。

東京大で受験する都立高３年の女子生徒（１８）は国立大の文系を目指す。「将来は教員か学者になりたい。体調を崩さないように気をつけ、スマートフォンの利用時間も管理して勉強に励んできた。緊張はあるが、学校の先生から寄せ書きをもらったので、動揺したときには見て気持ちを落ち着かせたい」と語った。

「条件は全員同じ」

今回は現行の学習指導要領に対応した２回目のテストになる。前回のテストで国語は大問が一つ増え、試験時間が１０分延びたが、平均点は１０点以上伸びた。前回から出題が始まり、国立大志願者には受験が原則、必須となった「情報Ｉ」も平均点が６９・２６点だった。

大きな制度変更のあった翌年は難易度が上がる「２年目のジンクス」が指摘されている。

大阪大で受験する大阪市の浪人生（１９）は「今年は難しくなるかもしれないが、条件は全員同じなので、気にせず受けたい」と力を込めた。

物価高の影響、大学選びにも

物価高騰は受験生の大学選びにも影響を与えそうだ。

東京大で共通テストを受験する東京都立高３年の女子生徒（１８）は、「親は『気にしないでいい』と言ってくれているが、大学進学の経済的負担が増えていて心配している。国公立大に行きたい」と話した。

私立大の２０２５年度の授業料平均額は９６万８０６９円で、２０年前より約１４万円上昇した。国立大の授業料標準額は５３万５８００円だが、２５年度までに東京大など６校が標準額を超える学部授業料を設定。２６年度以降も山口大など複数の国立大が値上げする。

全国大学生活協同組合連合会の学生生活実態調査によると、２４年の下宿生の１か月の平均支出は１３万１７１０円で、１５年に比べて、１万３５１０円増えた。自宅生についても、９６１０円増の６万９５００円となっている。

札幌市立高校３年の女子生徒（１８）は北海道大の試験会場で「入学後の生活費を抑えられるよう、自宅から通える大学に行きたい」と語った。