プロ野球・西武の黒木優太投手が16日、自身のSNSを更新。恒例となっているドジャース・山本由伸投手と過ごすオフの時間を公開しました。

黒木投手と山本投手は、2016年ドラフトでともにオリックスに入団した“同期”。オリックス時代から仲の良さを見せていました。黒木投手は23年オフにトレードで日本ハムへ移籍。その後、プレーの場所を西武に移します。同じく山本投手も24年からMLB・ドジャースでプレー。チームは離れましたが、オフには山本投手の地元で釣りを楽しむなど、交流を続けていました。

黒木投手は今年も、山本投手との釣りの様子を自身のインスタグラムに掲載。新年の挨拶とともに「今年も岡山へ遊びに行って来ました！毎年ファーストヒットはMVP君ですが、この釣り大会7年目にして遂にMVP君より早く魚を取れました！本当に嬉しかったです」とつづりました。

ワールドシリーズMVPに輝いた“MVP君”山本投手はこれに『いいね！』でリアクション。長く続く同期の交流に、ファンからも喜びのコメントが寄せられました。