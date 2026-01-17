ROOMIE 2026年1月7日掲載の記事より転載

生活の隅々まで、「言われてみれば困っていた」課題を解決してくれる、便利なアイテムを展開する山崎実業。

ROOMIEではこれまで多くの山崎実業製品をレビューしてきましたが、今回はそのなかから「小さいけれど、暮らしの悩みを劇的に解消してくれるアイテム」を3つ厳選して紹介します。

最後までムダなく使える「歯磨き粉チューブホルダー」

山崎実業 「マグネット 歯磨き粉チューブホルダー タワー」

「マグネット 歯磨き粉チューブホルダー」は、歯磨き粉チューブを浮かせて収納できるアイテムです。

本体側面のフタを外し、ハンドルをまわして中軸と容器の溝の位置を合わせればセット完了。チューブを平行にしてセットするのがコツです。

フタの反対面にあるハンドルを時計まわりにまわすことで、中身が減った歯磨き粉チューブを巻き上げ、最後まで使い切ることができます。

これは衛生面、経済面の両方で大きなメリットになりますね！

フィルムフックタイプとマグネットタイプの2種類（本体サイズはどちらも同じ）があります。

マグネット対応の壁であれば、好きな高さや場所に手軽に設置できるマグネットタイプが、使い勝手がよいでしょう。

指で差し込むだけでOKな「タオルホルダー」

山崎実業 「シンク扉タオルホルダー タワー」

「シンク扉タオルホルダー」は、タオルやフキンをコンパクトに設置できるホルダーです。

取りつけは、本体背面のホルダー部分をシンク扉や戸棚下にかけるだけ。タオルやふきんを指で差し込むと、しっかりとホールドする設計です。

従来のバータイプに比べると出っ張りが少ないため、キッチンが狭い場合でも身体にぶつからず、水仕事の動線を邪魔しない点が大きなメリット。

戸棚の下などに設置すれば、ふきん干しとしても活躍。デッドスペースを有効活用できるため、タオル管理がぐっとラクになります。

賃貸でも安心！好きな場所につくれる「スプレーフック」

山崎実業 「フィルムフックスプレーフック タワー」

「フィルムフックスプレーフック」は、アルコールスプレーなど、さっと使いたいアイテムの定位置確保に役立ちます。

タイル、プラスチック、ステンレス、ガラスなどのツルツルした壁面にフックを取りつけられるのが特徴。

マグネットなどがつかない場所や賃貸住宅でも、傷や穴を気にせず設置できます。

設置方法は非常に簡単。部品はフィルムと本体のみで、保護シールをはがして接地面に押しつけ、本体をはめるだけで取りつけられます。

500mlのアルコールスプレーをかけてもズレない安定性があり、コンパクトなキッチンでも定位置をしっかりと確保できる便利なアイテムです。

