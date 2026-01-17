秋元真夏（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/17】元乃木坂46の秋元真夏が1月16日、自身のInstagramを更新。おでこを出したショットを公開し、話題になっている。

◆秋元真夏、センター分け前髪披露


秋元は「おでこ出してみた〜」とつづり、前髪をセンター分けにしたショットを披露。普段の前髪があるスタイルとは違い「見慣れない」ともコメントし、印象がガラリと変わったショットとなっている。

◆秋元真夏、雰囲気ガラリなスタイルが話題


この投稿にファンからは「デコ出しレアで可愛すぎる」「大人な真夏さんも素敵です」「雰囲気変わった」「このスタイルも好き」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

