秋元真夏「おでこ出してみた」センター分け前髪で印象ガラリ「大人な真夏さんも素敵」「レアで可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/17】元乃木坂46の秋元真夏が1月16日、自身のInstagramを更新。おでこを出したショットを公開し、話題になっている。
【写真】32歳元乃木坂「見慣れない」レアなヘアスタイルで印象ガラリ
秋元は「おでこ出してみた〜」とつづり、前髪をセンター分けにしたショットを披露。普段の前髪があるスタイルとは違い「見慣れない」ともコメントし、印象がガラリと変わったショットとなっている。
この投稿にファンからは「デコ出しレアで可愛すぎる」「大人な真夏さんも素敵です」「雰囲気変わった」「このスタイルも好き」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元乃木坂「見慣れない」レアなヘアスタイルで印象ガラリ
◆秋元真夏、センター分け前髪披露
秋元は「おでこ出してみた〜」とつづり、前髪をセンター分けにしたショットを披露。普段の前髪があるスタイルとは違い「見慣れない」ともコメントし、印象がガラリと変わったショットとなっている。
◆秋元真夏、雰囲気ガラリなスタイルが話題
この投稿にファンからは「デコ出しレアで可愛すぎる」「大人な真夏さんも素敵です」「雰囲気変わった」「このスタイルも好き」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】