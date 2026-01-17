韓国人インフルエンサーひよん、夫＆2歳娘との外食家族ショット公開「旦那様おしゃれ」「娘ちゃんのコーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】インフルエンサーのひよんが1月16日、自身のInstagramを更新。外食中の家族のショットを公開した。
【写真】韓国人インフルエンサー「おしゃれファミリー」娘＆夫との外食ショット
ひよんは「みんなで外食できる喜び やっぱり健康が1番 今年も家族みんなでご飯たべれますように」と記し、外食中の家族ショットや牡蠣や海老などの豪華料理の数々のほか、娘や夫の写真を公開。ひよんがキスをするように娘に唇を寄せている親子ショットや、こちらにカメラを向けている夫のショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族」「オーラがすごい」「旦那様おしゃれ」「娘ちゃんのコーデ可愛い」「仲良しでほっこりする」「おしゃれファミリー」などと反響が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
