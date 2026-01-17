【ワイドパンツ】どう穿けばいい？ 40・50代が参考にしたい「サマ見えコーデ」

リラックス感のあるシルエットでこなれ見えが狙える「ワイドパンツ」。オンオフ問わず使えるものも多く、大人世代から高い支持を得ています。おしゃれな人の着こなし方を参考にすれば、今までのコーデをワンランクアップできるかも。今回はインフルエンサーのInstagram投稿を参考に、ワイドパンツを取り入れた「サマ見えコーデ」を解説。洗練されたワンツーや冬らしいアウターとのスタイリングなど、大人に似合う着こなしをピックアップしました。

ホワイト系のトップスで抜け感を演出

たっぷりとボリュームのあるシルエットで、存在感を放つワイドパンツ。きちんと感のあるセンタープレス入りのデザインならきれいめに決まり、オンオフ問わず活躍しそう。【Whim Gazette（ウィム ガゼット）】ECスタッフの@aya_muto610さんは、ホワイト系のローゲージのニットトップスを合わせてコーデに程よい抜け感をプラス。深めのVネックデザインで、ほんのり色っぽさもまとえそうです。

ショート丈アウターでメリハリをつけて

やわらかなキャメルカラーが上品にシーズンムードを盛り上げるワイドパンツ。柄物のセーターを合わせれば、顔まわりが一気に華やかな雰囲気に。ママインフルエンサーの@yun__1oさんは、そこにもこもこのアウターをチョイス。すっきりとしたショート丈のジャケットなら、ワイドパンツともバランスよく仕上がります。カジュアルに寄りすぎないよう、きれいめのバッグとシューズで上品なエッセンスを加えて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aya_muto610様、@yun__1o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。