タレントの梅宮アンナ(53)が17日までに更新された作家で僧侶・家田荘子氏のYouTubeチャンネル「家田荘子ちゃんねる」に出演。昨年発表した電撃再婚について語る場面があった。

梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。

世継氏との出会いは梅宮の同級生の紹介がきっかけで「同級生に“アンナに合いそうな人がいる”って言われて。インスタをみせてもらったら投稿してる内容の感性が合うなと。“会ってみたい”と友人にお願いしました」と明かした。

そして5月14日に梅宮、友人、世継氏の3人で食事へ。お互いに好感を抱き、出会って4日後には世継氏から「結婚しませんか」と“プロポーズ”されたという。

梅宮は「向こうは私のことをパーティー好きの上から目線の不機嫌な女と思っていたみたい」と苦笑いで回想。しかし、梅宮が初対面時に「はじめまして、梅宮アンナです。今日はよろしくお願いいたします」と丁寧にあいさつしたことが、世継氏が結婚を意識する決め手になったそうで、「なんて丁寧にあいさつする人なんだろうと思ったのが印象的だったって言ってました」と明かしていた。

また、梅宮は結婚の決め手について「嫌なところがなかった。1番の理由が“結婚しませんか”という言葉で、それ以上はなにもなかった」と明かしていた。