“制コレGP女王”蓬莱舞、2nd写真集で大人ランジェリー初挑戦 等身大の魅力を撮り下ろし
2022年に「制コレ22」でグランプリを受賞したグラビアイドル・俳優の蓬莱舞（20）が、3月31日に2nd写真集（タイトル未定）を発売することが決定した。ハタチになって初めての写真集で、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露する。
【写真集カット】バンコクのナイトマーケットでジュースを飲む蓬莱舞
名門ミスコンでグランプリに輝いた静岡出身の蓬莱は、“制コレ最強美少女”の呼び声高い透明感あふれるルックスと、身長160・B86・W58・H84センチの健康的なスタイルで、グラビアで活躍中。俳優としてもドラマ『外道の歌』『死ぬほど愛して』などに出演する。
本作は初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。にぎやかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の魅力を余すところなく切り取った。
撮影を終えた蓬莱は「今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬莱舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ごと、受け取っていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
3月29日にはタワーレコード池袋店にて発売記念イベントも実施予定（詳細は後日発表）。
