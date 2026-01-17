大阪43市町村の「細路地グルメランキング」TV発表へ 高槻の「細すぎて9割の人が迷う」店など 今夜テレビ大阪
きょう17日放送のテレビ大阪『大阪43市町村を大調査！誰も知らんキング』（後6：58）は、大阪の「細路地グルメランキング」が紹介される。
【グルメ写真】大阪の細路地に発見…パスタ、鉄板焼き、チーズハンバーグ、羊肉しゃぶしゃぶ
独自の視点で大阪府43市町村を徹底リサーチし、番組オリジナルランキングを作成するバラエティー番組。今回は、大阪の細路地にある名店を徹底調査。店前の道幅を実際に計測し、狭さランキングを作成する。
■高槻市 細すぎて9割の人が迷う！絶品パスタ店
JR高槻駅前の芥川商店街から一歩外れた路地にある「PASTA COVO（パスタコーボ）」。地図を頼りに探してもなかなか見つからず、近所の人に助けられてようやく到着。そんな見つけにくい場所にも関わらず、平日でも満席の人気店。なぜこの細路地で店を始めたのか？そして道幅は驚きの狭さだった。
■吹田市 メニュー表がギッチギチ！鉄板焼き店
江坂駅から徒歩5分、閑静なビル街の細路地奥にある「鉄板Dining Kento House」。細路地歴23年の老舗ながら、店内は常に満席。驚くのはメニュー表のギッチギチ感。鉄板焼きの定番から創作料理まで、選ぶのに迷うほどの品数が並ぶ。
■池田市 雨の日が大変！絶品チーズハンバーグが人気の細路地店
阪急池田駅から国道176号線沿いを歩くと、ビルに挟まれた細路地の奥に現れる「GROW IKEDA」。店内は満席、立ち飲み客まで出るほどの人気店。店主は40歳で脱サラし、妻の手作り料理で勝負。一番人気はお酒にぴったりの特製チーズハンバーグ。満席時はなんと“外飲み”対応するという。
■大阪市淀川区 そばと羊肉の二刀流！超細路地の名店
阪急十三駅近く、店と店に挟まれた細路地の奥にひっそりとたたずむ「メリーサンノソバージュ」。細路地からは想像できない広々とした店内は、なんと満席。人気メニューは羊肉しゃぶしゃぶ。臭みがなく、柔らかい食感がクセになると評判。さらに、十割蕎麦も絶品で、そば目当ての常連客も多数。なぜこの細路地にオープンしたのか？
このほか、大阪府内の銭湯の番台さんの年齢も調査する。MC：中川家（守口市出身）、ゲスト：鈴木紗理奈（摂津市）、麒麟・田村裕（吹田市）。
