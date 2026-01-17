お留守番をしてくれている3匹のハスキーさんたち。何気なく見守りカメラを覗いてみたという飼い主さん、そこに映ったのは…まさに『大惨事』と呼ぶにふさわしい状況だったそう。

思わず悲鳴をあげそうになる、衝撃の光景は記事執筆時点で44万回を超えて表示されており、1.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：お留守番中のハスキー犬3匹→ふと見守りカメラを覗いてみたら…悲酸すぎる『衝撃の光景』】

留守番中のハスキー3匹→見守りカメラを覗いてみたら…

Xアカウント『@fukumaru_buna』に投稿されたのは、お留守番中のシベリアンハスキーさんたちのお姿。

飼い主さんが何気なく見守りカメラを覗いてみると…そこには、大惨事と表現するにふさわしい衝撃の光景が繰り広げられていたというのです。

想定外だった『衝撃の光景』に反響

屋内のはずなのに…なぜか『雪』のように真っ白でふわふわな何かが散乱していたというお部屋。向かい合う「福丸」くんと「ぶな」ちゃんの間には、引き裂かれた『こたつ布団』が…。

中に入っていたのであろう『綿』は見るも無惨に剥き出しになっており、もう救いようがないことがカメラ越しにも伝わってくるほどだったそう。

飼い主さん曰く、クタクタになったこたつ布団を寒さ対策として福丸くんたちのお部屋に設置されたのだそう。

『人生で初めてこたつ布団が裂けてるのを見た。なんかもうすごい。楽しかったならOKです』と寛大な感想を述べられています。

ハスキー兄妹のパワフルさが伝わってくる光景は多くの人々に衝撃を届けることとなったのでした。

この投稿には「エラいことになってるｗｗ」「雪（綿）が降ってる…」「本当に可愛いだけじゃないｗ」「しんどいくらい可愛い」「無惨な光景」「た、たのしそうですね！」など多くのコメントが寄せられています。

ハスキーきょうだいの日常が大人気

長男の「福丸」くんと長女の「ぶな」ちゃん、そして活きが良すぎると噂の生後2ヶ月「しゃけ丸」くんが仲間入りしたことで3きょうだいとなったシベリアンハスキーさんたち。

今回のこたつ布団事件の時、しゃけ丸くんはケージの中から真剣な表情でお兄ちゃん、お姉ちゃんの豪快なイタズラを見つめていたそうで、現時点でのわんぱくさも相まって、将来が有望すぎると期待されているのです。

お転婆なぶなちゃんに食べられることも日常茶飯事で、飼い主さんの子育てを優しくサポートしてきた穏やかな福丸くん。しゃけ丸くんの仲間入りによってさらに賑やかになったその日常は、日々シベリアンハスキーの魅力や笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。