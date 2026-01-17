公明党石川県本部は17日、議員総会を開き、立憲民主党と結成した新党「中道改革連合」で挑む次の衆院選に向け、一致団結を呼びかけました。一方、県知事選については「自主投票」を決めました。

公明党県本部・谷内律夫代表

「これまでの活動が一切、通用しない。新たな取り組みをしていかなくてはいけない。初陣をしっかりと皆さんと共に戦ってまいりたい」

金沢市内で開かれた公明党県本部の議員総会には、党所属の県議や市議などが参加しました。

衆議院の解散総選挙をめぐり、県内では石川3区の現職・近藤和也氏が立憲民主党を離党し、公明との新党「中道改革連合」への合流を決めています。近藤氏との選挙協力について谷内代表は「新党の公認を受けていないため、順序を踏まえて判断したい」などと述べるにとどめました。

公明党県本部・谷内律夫代表

「これまで26年間一緒にやってきた（自民党との）さまざまな関係もあると思う。多少、時間がかかるかも分からないが、心を一つにして戦ってまいりたい」

このほか、県知事選挙については特定の候補を支援せず「自主投票」とすることを決めました。