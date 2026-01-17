「今日好き」早坂ゆう、美脚輝くショーパンスポーツウェア姿「可愛さが限界突破してる」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが1月16日、自身のInstagramを更新。Tシャツにショートパンツのスポーツウェア姿を公開した。
【写真】「今日好き」19歳美女「すべてが理想」美脚際立つ体育祭ショット
早坂は「紫団綿菓子系早坂ゆうです 」とコメントし、紫色の鉢巻きを頭に巻き、紫色のTシャツと黒のショートパンツのスポーツウェア姿で「綿菓子系 早坂ゆう」という文字と薔薇やハートがプリントされた旗を持った体育館でのショットを公開。ルーズソックスにスニーカーを履いたスラリと美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「紫すごく似合う」「体育祭かな？楽しそう」「運動できそう」「可愛さが限界突破してる」「スタイル良すぎ」「髪型好きすぎる」「すべてが理想」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆早坂ゆう、Tシャツ×ショーパンのスポーツウェア姿披露
◆早坂ゆうの投稿に反響
