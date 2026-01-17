川島海荷、ショーパンで美脚披露 ベトナム旅ショットに反響「脚が綺麗すぎる」「自然体で素敵」
【モデルプレス＝2026/01/17】女優の川島海荷が1月15日、自身のInstagramを更新。ベトナム旅行中のショットを公開し、話題になっている。
川島は「2026年の初旅はベトナム」とつづり、ベトナム旅行中の写真を披露。円形のブランコに乗ったショットでは、白のトップスにデニムのショートパンツを合わせたスタイルでスラリと伸びる脚が際立っている。また、船に乗った様子や半袖で街の中を歩いている様子なども収められている。
この投稿には「自然体で素敵」「脚が綺麗すぎる」「目の保養になりました！」「女神かと思った」「色白で眩しい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
