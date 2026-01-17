Á°DeNA¤Î»°Åè°ìµ±¤¬°úÂà¡¡²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¤«¤éÉüµ¢
¡¡DeNA¤Ï17Æü¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇµåÃÄ°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÂàÃÄ¤·¤¿»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¶»ÄÇ²«¿§ð×ÂÓ¹ü²½¾É¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÍâÇ¯¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢ÍÞ¤¨¡¢¤½¤·¤ÆÆñÉÂ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤âÇ»¤¯¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë13Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡3·î14Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢Ê¡²¬¹©¹â¤«¤éË¡Âç¤ò·Ð¤Æ¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç13Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï373»î¹ç¡¢37¾¡34ÇÔ42¥»¡¼¥Ö¡¢56¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.47¡£