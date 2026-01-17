Photo: 山科拓郎

子どものころ、ゲームセンターの筐体の前に立つと、自然と姿勢が前のめりになりました。レバーの重さやボタンのポコポコした反発が、いまだに忘れられません。

大人になってからは、ソファに沈んでゲームするスタイルに落ち着きました。手元だけで完結する気楽さはあるけれど、ふと、ゲームセンターの操作感が恋しくなることも。最近レトロゲームの配信が増えているのもあって、余計にそう感じていました。

そこで試してみたのが、「Retro Arcade Dock」。Nintendo Switch／Nintendo Switch 2を差し込むだけで使えて、設定もケーブル準備も不要なジョイスティックです。

レバーを倒すと、ちょっとだけ時間が巻き戻る気がします

Photo: 山科拓郎

レバーと大きめのボタンが主役のレトロな見た目に、部屋を彩るポップなカラーリング。「こういうの欲しかったなぁ」と、童心がむくっと目を覚まします。

Photo: 山科拓郎

レバーは軽すぎず、ちゃんと芯がある操作感。カチッと倒すと、その動きが指に返ってきて、なぜか嬉しくなりました。

Photo: 山科拓郎

ボタンもほどよい反発があり、必要もないのに連打したくなるくらいです。疲れたらターボ連射機能が使えるのも、うれしいポイントでした。

Photo: 山科拓郎

遊んでいると、気づけば前かがみになって画面にのめり込んでいました。机の前に座っているだけなのに、ほんの少しゲームセンターの空気を思い出す感じ。Joy-Conとはまた違う、フィジカルな楽しさがあり、懐かしい気持ちになりました。

ゲームカード12枚収納。小さな棚みたいな感覚です

Photo: 山科拓郎

背面にはゲームカードを最大12枚しまえるスライドラックがあります。これが意外なほど便利で、ケースを引っ張り出して、遊びたいタイトルを探す必要がありません。

タイトルの並びを眺めながら「今日はこれやるか」「クリアしてないのがまだあるな」と迷う時間がちょっと楽しいです。なんだか小さなゲーム棚が机に乗っているみたいで、コレクションを飾っている気分にもなります。

ついついプレイしたくなる手軽さ

Photo: 山科拓郎

Type-Cケーブルでの給電に対応していて、机に置きっぱなしでも意外と部屋になじみます。

ポップなデザインは部屋の空気を少しだけ明るくしてくれるし、友だちが遊びに来たときはいい話題に。気軽に始められるのに、しっかり「遊ばせてくれる」ところがいい感じです。

Photo: 山科拓郎 本体をセットするだけですぐプレイ可能

実際、使い始めてから、Nintendo Switchを起動する回数が増えました。仕事の合間に「1ゲームだけ」と言いながら、気づいたら1時間近く過ぎてしまったこともあります…（笑）。

Photo: 山科拓郎 電源ボタンを押しやすい構造

レバーを握ると少年の気持ちに

ゲームセンターに行くほどの気力はない日でも、「ちょっと遊びたいな」と思った瞬間に手が伸ばせるのがいいんです。童心をくすぐられるというか、日常の中に小さなハレが生まれる感じ。

疲れた日ほど、少しだけ気軽に遊んで童心に戻れるのが心地いいです。家族や友だちと一緒に肩の力を抜いて遊べる。そんな手触りのある愛おしい存在でした。

Photo: 山科拓郎

