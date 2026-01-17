¡ÖÀ¨¤¤ÊªÎÌ!¡×²»³Ú²ÈàÎëÌÚ·Ä°ì¤ÎÉô²°á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤¹¤²¡¼¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÍýÁÛ¤ÎÉô²°¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥¿Éô²°¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨Êª¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¥º¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÎëÌÚ·Ä°ì¤¬X¤ò¹¹¿·¡£½ñÀÒ¤ä¥ì¥³¡¼¥É¡¢CD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤¬¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿Éô²°¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤«¤é!ÎëÌÚ·Ä°ì¤ÎÉô²°¡£ºÇ½é¤Îall ÅÚÂ¤Ç´ÑÍ÷Í½Äê¤òµÞî±¡¢å°Ýß¥¨¥ê¥¢¤Ï·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾®Êë½¨É×¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´²¤°¤Î¤â¤¼¤ó¤¼¤óOK¤À¤«¤é¤Ç¤¹!Ê¿Æü¤ÎÁá¤á¤ÎÍ¼Êý¤Ï¤Þ¤À¤´Í½Ìó¤ÎÍ¾Íµ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í!¡×¤È¡¢Éô²°¤Ç²£¤¿¤ï¤ë²»³Ú¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Êë±ÑÉ×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÊÝÄ®¤Î»îÄ°¼¼¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¼«¿È¤ÎÉô²°¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¡ÖÎëÌÚ·Ä°ì¤ÎÉô²° ¡ÁÁÏºî¤ÎÔ°ÔÆ¡Á¡×¤ÎÅ¸¼¨Êª¡£ÎëÌÚ¤¬¼ÂºÝ¤Ë½êÂ¢¤¹¤ëËÄÂç¤Ê½ñÀÒ¡¢¥ì¥³¡¼¥É¡¢CD¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Æ¡¼¥×¤Ê¤É¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ñ´ü¤Ïº£·î25Æü¤Þ¤Ç¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¥ª¥¿Éô²°¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖCD¤â¤À¤±¤É¡¢VHS¤ÎÎÌ¤¬À¨¤¤¤Ê¡£ ¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¢¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¡¢¥×¥ì¥¹¥Æ¡¢ÎëÌÚ»á¤¬²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿MOTHER¤â¤¢¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÍýÁÛ¤ÎÉô²°¡×¡ÖÀ¨¤¤ÊªÎÌ!¡×¡Ö¤Æ¤«¡¢¥³¥ì¤Ã¤ÆÉô²°¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÀß±Ä¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·Ê¿§¡Ä¡×¡Ö·Ä°ì¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤±¤¿´¶¤¸?¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£