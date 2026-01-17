女優天海祐希（58）が17日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。大女優にアドリブをふっかけられた思い出を語った。

天海が主演するテレビ朝日系ドラマシリーズ「緊急取調室」についてトーク。ドラマウォッチャーのナイツ塙宣之が「僕は桃井かおりさんのね、何年か前のやつにビックリした。あれ、桃井かおりさんが水をぶっかけたり…」と桃井がゲスト出演した21年の放送を振り返ると、天海は「台本になかったんですけどね。なかったんです。桃井さんが『水かけていい？』って言われて」と水をかけられるシーンは桃井のアドリブだったと明かした。

天海は「あっ、もちろんです、かけてくださいって」と即答したが、「リハーサルやって2人で合わせている間に、最初2、3センチぐらいだったお水がどんどんどんどん増えていってて。あれ？水多くないかなって思ったんですけど」と水量の増加に苦笑い。「最終的にはかなり紙コップの中の水が増えてて。バシャッと」と笑った。

天海は、桃井のアドリブについて「いい感じだったんです。すっごくいい経験させていただきました」と興奮気味に振り返っていた。