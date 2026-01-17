お笑いコンビ、サンドウィッチマンの富澤たけし（51）と伊達みきお（51）が17日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。楽天から巨人への移籍が相次ぐ現状について私見を述べた。

巨人は16日、楽天から海外FA権を行使した則本昂大投手（35）と契約合意したと発表。3年総額13億円（推定）の大型契約で、背番号は「43」に決まった。昨年は田中将大投手が巨人に移籍し、日米通算200勝を達成した。

楽天ファンの伊達は則本の巨人移籍を受け「（日本一となった）2013年のイーグルスを引っ張ってくれた投手2人がジャイアンツに行っちゃいましたね」と切り出した。同じく楽天ファンの富澤から「これはあれですか、どんどん、楽天の選手が最終的に巨人に行くっていう？」と指摘されると、伊達は「金額もそうだけど、期待してくれてる感。我々はもちろんイーグルスファンですけど、選手とどうしてもつながりが深いもんで、選手のファンなので。他に行っても頑張ってほしいなと思います」と語った。

富澤は楽天での引退を発表した島内宏明外野手にも言及。「巨人いけないんですかね？」と投げかけると、伊達は「何でもかんでもっていうわけでもない」とツッコミを入れた。