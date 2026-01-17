ヒカル、都内に総額39億円マイホーム購入も「見ずに契約している」持ち家選んだ理由明かす
【モデルプレス＝2026/01/17】YouTuberのヒカルが16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。総額39億円の家を購入したことを明かした。
【写真】電撃離婚の34歳YouTuber、総額39億円のマイホーム購入
この日の動画の冒頭でヒカルは「僕の人生史上で最も大きな決断の1つです」と切り出すと「単刀直入に言うと家を買いました」と告白。「人生初マイホーム。都内に37億円の家をガチで買いました」と言い、すでに決済も終わっているという。
今回家を購入した理由についてヒカルは「YouTuberって特殊な職業なんでどうしても住むところが難しいんですよ。僕って過去の家も全部強制退去みたいな感じで。今の家も2年ぐらい住んだんですけど、いつ退去になる分かんないわけですよ」とYouTuberならではの事情をぶっちゃけ。「今は家賃330万円の家に住んでいて、居心地はめちゃくちゃ良いんですよ。だから、ここを追い出されたら次住むとこって本当にないんですよね。都内で家賃300万円超えのところで、これくらいの広さで、事務所もあって、みたいなところって本当になくて。ってなると自分で買うしかないんじゃないかって考えが浮かんできて」と説明し「そもそも家賃を毎月300万円払っていくって冷静に勿体無いじゃないですか？だからそれが自分の物だったら家賃も払わなくていいし、そうしようかなって」と費用対効果の面でも家を購入した方が良いという考えに至ったことを明かした。
頭金は「6億円」だったと明かしたが「冷静に25億円くらい足りないですよ。なんで買うんですか？」と指摘されると「いやいや、買いたいからでしょ」と返答。「いつ死ぬかわからないんですよ？『いつか買おう』で買えます？」と話し、購入した37億円の家も「見ずに契約している」と語っていた。
また、37億円はマンションのみの金額で、後々部屋と部屋を繋げたりなど、改装も前提で考えているという。それを踏まえるとプラス2億円で総額39億円かかるが「そこまできたら2億円も高く感じない」とコメント。今回の家は利益で80億円ないと買えない建物だと分析されると「2026年を中途半端に終わらせないためにも最初から飛ばして、そのために頑張ろうって」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
◆ヒカル「僕の人生史上で最も大きな決断の1つ」マイホーム購入を告白
◆ヒカル、総額39億円のマイホーム購入も「見ずに契約している」
