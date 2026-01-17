超特急リョウガ、メンバーへの渡し方は？300種ランダムトレカの魅力・記者たちを何度も笑わせた囲み取材の様子【全文／RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜】
【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。以下、囲み取材全文。
【写真】超特急メンバー、一般通行人としてニュース出演再現トレカ
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットが多数収録。ふとした時に見せるクールな表情、自然体のユーモラスな表情、約10年間彼を撮り続けてきたカメラマンによる厳選カット、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な1枚など、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。
― トレカの魅力を教えてください。
リョウガ：まず、写真集じゃないんだっていうところから、ツッコミどころではあるのですが、トレカということで、300種というとてつもない数をランダムで発売するというある種自分の狙っている好きなカードが出るかどうかという運試し要素があったりもするという遊び心だったり、かっこいい姿だったり、可愛らしい姿だったり、時にはエモかったりとか、ほぼすべてのジャンルを踏襲するようなカードがありますので、そういったところも魅力の一つかなと思います。
― 本作のために栃木県の鬼怒川、沖縄、北海道など、日本全国でロケ撮影を実施されたとお聞きしました。その中で印象的だった出来事などありましたでしょうか？
リョウガ：そもそも写真集自体、「僕は出さなくていいです」っていうようなテンション感ではあったのですが、さすがにメンバーもみんなやっているし、流れもあるので「出させてください」ということで「じゃあわかりました」と。「海外どこか行きたいとこありますか？」「いや、特に海外行きたくないです。六本木のスタジオとかで撮らせてください」って言ったのですが、そんなことも叶わず、ありがたいことに日本各地に行かせていただきまして、その撮影自体が、いろんな場所に行くこと自体が、僕にとってはプライベートでも行くこともないですし、思い出深かったのですが、それこそ星野リゾートさんはYouTubeの企画で関わらせていただいたのですが、個人の仕事でもあやからせていただくとは思っていなかったので、個人的にテンションが上がったかなと思っております。
― 特にお気に入りの1枚を教えてください。
リョウガ：（カード見せながら）特にお気に入りの1枚こちらです。秋バテ。数年前にとあるテレビ局のニュースにて、突然家族から何かメッセージが来まして、「あんた何かニュースに出てるよ」って言われて、「え、何か俺しでかした？やばい」って思っていたら、何か秋バテというものが世間で流行していたらしく、「こちらの男性もマスクをつけていますね」っていう、一般の通行人として知らないところで取り上げられたというのを再現した写真でございます。一番のお気に入りです！
あと、おまけでもう1枚あるのですが、全然書かなくていいんですけど、写真も撮らなくていいんですけど、“破産”というカードでございまして、1パック5枚入りで発売しているのですが、僕が写っていない写真も入っているんだっていう、5分の1、俺が入っていないこともあるんだっていう貴重な1枠を携帯の請求書の写真で埋めるんだという。エピソードで言うと、タイにライブをしに行ったことがあるのですが、そこから帰って携帯の請求書を見たら6500万円請求されていた。恐ろしい。
― （記者たちこの日一番の笑い）
リョウガ：一番笑いましたよ、皆さん。ありがたいことに海外パケホでマイナス6500万円してくださって、命が繋がったった。危なかったっていう写真もございました。
― カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽい”タイトルを考える、ユニークな大喜利ゲームで遊べるという側面もありますが、今回リョウガさんに、山から5枚のカードをランダムに引いて、そこから組み合わせて、この場で“神ゲーっぽい”タイトルを考えていただきたいです。
リョウガ：手元にシャッフルしたやつを置いて、上から5枚ですね。1、2、3、4、5枚引きました。（少し悩んで）はい、決めました。4枚使います。“神ゲーっぽい”ゲームタイトルは「バイバイミステリーエクスカリバースリー」。こういうゲームを皆さんにやっていただきたい。「バイバイミステリーエクスカリバースリー」、ワン、ツー出てたんだ！好評だったんだ！っていうゲームでございます（笑）。
― トレーディングカードは珍しいですが、ファンの皆さんにどう使っていただきたいですか？
リョウガ：お子さんがいらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、ゲームとして使っていただきたいっていうのもありますし、玄関とかにお気に入りの1枚を飾るとか。小さいので、持ち運びもできますし、本当に使い方は人それぞれだなと思います。コレクションしてもしてもいいですよね。カード入れ、財布に入れてもいいです。なんでもいいです。使い方は皆さんそれぞれで楽しんでいただきたいです。
― メンバーには見せましたか？
リョウガ：完成品はまだ見せてないんですけど、どう渡すか非常に悩んでるので、果たして10パック入ってるボックスなのか、1パックなのか。でも1人2、3パックぐらいは渡したいなと思ってるので、果たしてどれが出るか。
― さっきの6500万円事件についてもう少し。
リョウガ：そこですか！？
― どういう状況でどういう事件なんですか？
リョウガ：決して、海外でいかがわしいサイト見てたとかそういうのは全くなく、何も気にせずに、日本にいる時みたいに、いつも通り動画サイト見たりしてただけなので、僕としても一体何に6500万かかったのかっていうのが未だに謎です。ここら辺の通信料とか詳しい方、ぜひとも「これなんじゃないか？」「6500万これにかかったんじゃないかな？」っていうのを教えていただきたいなと。こちらもちょっと不思議に思ってます。もう終わった。破産するんだ。船津家ここで終わっちゃうわって思ったんです。事務所に借金とかできんのかなとか思ったんですけど、すぐその下に海外パケットし放題でマイナス6500万していただいたのでセーフ。恐ろしい！っていうことです。
― リリースに、「リョウガ3●歳を記念し」と書いてあって、年齢がわからなかったので検索したんですけど…。
リョウガ：やめてもらっていいですか（笑）。
― 「リョウガさんは30歳の誕生日を機に年齢非公表を宣言しましたが、事務所は30歳OKとのスタンスで、本人と事務所との攻防が続いております」と。どういう状況になっているんでしょうか？
リョウガ：嫌なとこつきますね（笑）。
リョウガ：そこに関してはちょっと前から言ってる通り、攻防を繰り広げてまして、結構強めに言ったんです。「隠したい」って言ってるじゃないか、「非公開にしてくれ」と言ったら、なぜだかその1の桁だけを隠してくれて。「意味ねえじゃねえか」「30バレてるじゃん」っていうところもあるので、10の桁も隠していただかないと非公表の意味がないぞというのは、またここで新しい戦いが繰り広げられるのかなって思ってますので、果たして超特急リョウガ、10の桁も隠せるのか。ぜひとも皆さん追っかけてほしいと思っております（笑）。お願いします！
― このカード、点数をつけるとしたら何点ですか？
リョウガ：300点ですね。一つひとつが1点ということで合計して300点。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
（modelpress編集部）
