〈小松菜とじゃこだけ〉で作れるやみつき副菜。酢でさっぱり、カリカリじゃこがポイント

頼れる野菜・小松菜で、サッと作れるやみつき副菜。

じゃこのうまみが移った油で炒めるだけで、シンプルながらおいしさは十分。仕上げに酢をきかせれば、あと味はさっぱり軽やかに。手早く作れて、食卓の満足感をさりげなく底上げしてくれます。

『小松菜のじゃこ炒め』のレシピ

材料（2人分）

小松菜……150g

ちりめんじゃこ……15g

ごま油……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

酢……大さじ1/2

作り方

（1）小松菜は長さ3〜4cmに切る。

（2）フライパンにごま油を中火で熱し、じゃこを入れて1分炒める。小松菜を加えて炒め、しんなりとしたら、酢、しょうゆで調味する。

カリッと焼いたじゃこの香ばしさに、酢のきれが絶妙。こってりしがちな日の食卓にも、うれしい一品です♪

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）