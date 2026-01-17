〈小松菜とじゃこだけ〉で作れるやみつき副菜。酢でさっぱり、カリカリじゃこがポイント
頼れる野菜・小松菜で、サッと作れるやみつき副菜。
じゃこのうまみが移った油で炒めるだけで、シンプルながらおいしさは十分。仕上げに酢をきかせれば、あと味はさっぱり軽やかに。手早く作れて、食卓の満足感をさりげなく底上げしてくれます。
『小松菜のじゃこ炒め』のレシピ
材料（2人分）
小松菜……150g
ちりめんじゃこ……15g
ごま油……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酢……大さじ1/2
作り方
（1）小松菜は長さ3〜4cmに切る。
（2）フライパンにごま油を中火で熱し、じゃこを入れて1分炒める。小松菜を加えて炒め、しんなりとしたら、酢、しょうゆで調味する。
カリッと焼いたじゃこの香ばしさに、酢のきれが絶妙。こってりしがちな日の食卓にも、うれしい一品です♪
教えてくれたのは…
藤野 嘉子フジノ ヨシコ
料理家
詳細はこちら
香川栄養専門学校に在学中から、料理研究家や料理番組のアシスタントを務め、独立。３人の子育て経験もいかした家庭で作りやすいレシピに定評がある。料理の基本からアイディア料理まで、多岐にわたる提案と明るい人柄が支持を集めている。