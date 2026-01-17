大泉洋を“レジェンドカメラマン”が賞賛「大泉さんは表面も素晴らしい。表面も中身も」
俳優の大泉洋（52歳）が、1月16日に公開された日本テレビの公式YouTubeチャンネルの動画に出演。“レジェンドカメラマン”操上和美氏から「大泉さんは表面も素晴らしい。表面も中身も。だからドラマが面白い」と賞賛を受けた。
2026年秋放送予定の連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演する大泉洋が、ビジュアル撮影を担当したカメラマン・操上和美氏と対談を実施。操上氏は北海道の富良野出身ということもあり、大泉が「操上さんが撮ると誰でもかっこいいんじゃないかっていう。でも、なかなかね、そのお願いできる方でもないし、バカなふりしてちょっと『操上さんお願いします』って言ってみたんです。うまくいきました」と大泉からオファーしたと話す。
大泉は自らオファーしたにもかかわらず、昨日、山形で食事会があり昼に食べすぎて「あんまりいい過ごし方じゃなかった」が、「朝1番でもうゴリゴリに顔をマッサージしてまりましてですね、シュッとしてからやってまいりました」と話すと、操上氏は「結局表面じゃなくて（胸を押さえて）心が写るんですよね。写真は魂しか写りませんので。大泉さんは表面も素晴らしい。表面も中身も。だからドラマが面白い」と賞賛した。
