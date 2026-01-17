讃岐が今季キャプテン&副キャプテンを発表「どんな時も先頭に立ち、行動と姿勢でチームを引っ張ります」
カマタマーレ讃岐は17日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」におけるキャプテンと副キャプテンを発表した。
キャプテンは在籍5年目のGK今村勇介(26)に決定。副キャプテンはMF岩本和希(28)、FW上野輝人(25)、FW村上悠緋(25)が務める。
以下、クラブ発表コメント
■GK今村勇介
まずは、スポンサーの皆様、各自治体の皆様、そして
どんな時も声援を送り続けてくださるファン・サポーターの皆様、今年もよろしくお願いします。
今シーズン、キャプテンを務めさせていただきます。
大嶽監督をはじめ、スタッフの方々に任命していただいた、その信頼と期待を背負い、どんな時も先頭に立ち、行動と姿勢でチームを引っ張ります。
覚悟を持って、このシーズンに挑みます。
カマタマーレ讃岐のために、すべてを懸けて闘います。
今シーズンも、ともに闘ってください。
■MF岩本和希
百年構想リーグで副キャプテンを務めさせていただく事になりました。
より一層責任感を持って戦います。
よろしくお願いします。
■FW上野輝人
今シーズン副キャプテンを務めさせていただくことになりました。
行動、立ち振る舞い、プレー、チームのために自分の全てを注ぎたいと思います。
今シーズンも応援よろしくお願いします。
■FW村上悠緋
この度、副キャプテンを務めさせていただく事になりました。
キャプテンをサポートしつつ、自分自身のプレーや行動でチームを引っ張って行きたいと思います!
宜しくお願いします。
