打ちのめされていると


低層階と高層階、子どもの学力、夫の職業。

さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく…。

念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで一家は幸せいっぱいの生活がスタートします。

主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。

「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」

同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情を描くエピソードをお送りします。

※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


ここに住めばすべてうまくいく…と思ってた


共働きでバリバリ働いている香織。

毎晩遅くなる夫の浮気疑惑が浮上し、新たな悩みを抱えることとなりますが…。

■◆陽斗の失態

お兄ちゃん遅いね


ママ塾行ってくる


カンニングしていました


ごめんなさい……


……既読もつかない


ご依頼の件ですが、黒でした


……私なんでこんなに


来月どこかで木村さんと３人でご飯行きませんか？


子どもがカンニング問題を起こし、夫の浮気は確定。

そんなとき、声をかけてくれる相手がいたら…。

もし同じ状況になってしまったら、あなたはどうしますか？

原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』