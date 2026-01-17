「豊田合成ブルーファルコン名古屋」若手の躍進
試合後リラックス中の朝野（左）原田（右）
◇1月17日／2025-26 リーグＨ チャレンジ・ゲームズ
□北陸電力 福井体育館フレア
2025年11月から計7節に渡り行われているハンドボールの大会
チャレンジ・ゲームズは、国内トップリーグ・リーグＨの若手や
今後チームの中心を担う選手たちの実戦経験の場でもある。
参加チームの中でも注目はリーグ６連覇を目指す豊田合成ブルー
ファルコン名古屋だ。主力の外国人選手やアジア選手権で日本代
表に選ばれているＧＫ中村匠を温存し、トヨタ自動車東日本レガ
ロッソと対戦した。
前半は一進一退の攻防が続くも、朝野暉英(ブルーファルコン）の
プレーが光り16-12で折り返す。
後半も試合を通して放った５本のシュートの内、確実に５点を
奪う大活躍をみせた原田大夢（ブルーファルコン）や他若手選手
も躍動し相手に付け入る隙を与えず32対26で勝利した。
ブルーファルコンは２月14日にリーグ戦でアルバモス大阪との一戦を
迎える。躍動した若手選手と主力組の融合でＶ６を狙う。
