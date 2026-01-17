ダンスボーカルグループ「超特急」のリョウガ（年齢非公表）が１７日、自身のトレーディングカードの発売記念イベントを行った。

２０２４年に３０歳を迎えたことを機に年齢非公表を宣言しているリョウガだが、今回のトレカは３●歳にちなみ３００種のカードのなかから好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカード。リョウガは「自分の狙っている好きなカードが出るかどうかっていう運試し要素があったりもする。かっこいい姿だったり、かわいらしい姿だったり、時にはエモかったりとか、ほぼ全てのジャンルを踏襲するような写真がトレカにあります」と圧倒的なボリュームに自信をみせた。

特にお気に入りのカードについて尋ねられると「秋バテ」というカードをピックアップ。あるテレビ局のニュースで「秋バテ」を取り上げた際に偶然リョウガが映り込んでいたといい「『こちらの男性もマスクをつけていますね』という、一般の通行人として知らないところで取り上げられたっていうのを、再現した写真」と笑わせた。

また「おまけ」として「破産」というカードをチョイス。こちらはリョウガ本人は写っておらず、携帯電話の請求書の画面が写っている。「タイに行ったことがあるんですけども、タイから帰って携帯の請求書を見たら、６５００万円請求されていた」という衝撃エピソードを告白。「ありがたいことに海外パケホで（再精算して）マイナス６５００万円してくださって命が繋がったっていう写真」と明かしていた。