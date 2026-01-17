≠MEと≒JOYの2グループ合同イベント＜二十歳のつどい 2026＞が1月16日(金)に代アニLIVEステーションにて開催され、「川中⼦奈⽉⼼」（≠ME）、「逢⽥珠⾥依」「江⾓怜⾳」「⼤⻄葵」「⼭⽥杏佳」（≒JOY）の5名が振袖姿でイベントに登壇した。

＜二十歳のつどい 2026＞は、ファンクラブの中から抽選招待されるプレミアムイベントで、2020年に＝LOVE と≠MEとで合同で開催して以来今回で6回目となる。

≠MEのリーダー蟹沢萌⼦が立会人としてMCを務める中、振袖姿の5名が抱負を、自身の名前を頭文字にした「あいうえお作文」を色紙に書いて発表した。

川中⼦奈⽉⼼（≠ME）『「な」 なんとかする精神で 「つ」 つっぱしって行け！ 「み」 みりょく的な人生へ』

逢⽥珠⾥依（≒JOY）『「じゅ」 じゅえりーのように 「り」 りんとした 「い」 いろいろな魅力がある女性に』

江⾓怜⾳（≒JOY）『「れ」 れきしに残る 「の」 のぼり龍のように 「ん」 ん〜！最高な人生を』

⼤⻄葵（≒JOY）『「あ」 あつく 「お」 おもいのままに 「い」 いきる』

⼭⽥杏佳（≒JOY）『「も」 もっと可愛く♡ 「も」 もっと愛される存在になって 「か」 かがやくステージに立ち続けたい！』

それそれのメンバーが思い思いに今後の抱負を語ったあとは、MCの蟹沢からの「二十歳になって挑戦したいことは？」の問いかけに、川中⼦奈⽉⼼は一人旅、 逢⽥珠⾥依は免許取得とミュージカルに出演、江⾓怜⾳は演技のお仕事、「⼤⻄葵」はミュージカル・舞台に出演、⼭⽥杏佳はファッションモデルとそれぞれが答え、これから挑戦したいことも熱く語る一幕も。

その後、大人ならすぐにわかるであろう一般常識にチャレンジする「大人ウーマンなら当たり前！一般常識クイズ！」に挑戦。今年の干支である「午（うま）」にちなみ、「馬を英語で書くと？」、「馬と言えば馬刺し！低カロリー高タンパクでみんな好きな馬肉は、別名何肉と呼ばれているでしょうか？？」などのクイズに答え、個性あふれる回答でイベントは大いに盛り上がった。最後に「メンバー色紙プレゼント！お楽しみ抽選会！」では、先程披露した「あいうえお作文」が書かれた色紙の抽選会も実施された。

このイベントについて、≠MEの川中⼦奈⽉⼼は「今日はおめでたいイベントにお越しいただきありがとうございます。これからは大人のレディーになろうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。」、≒JOYの江⾓怜⾳は「本日は皆さんに晴れ着姿をお見せすることができて本当にうれしかったです。これからも成長した姿を見せられるように頑張ります。」と来場者へのメッセージでイベントを締めくくった。

■＜≠ME/≒JOY 「二十歳のつどい 2026」＞

メンバー（名前／生年月日）

≠ME 川中⼦奈⽉⼼（2005年9月26日）

≒JOY 逢⽥珠⾥依（2005年9月13日）

江⾓怜⾳（2005年4月26日）

⼤⻄葵（2005年8月6日）

⼭⽥杏佳（2006年2月2日）

MC 蟹沢萌⼦（≠ME） ■二十歳の抱負「あいうえお作文」

■≠ME リリース・コンサート情報 ■「排他的ファイター」

配信中

https://not-equal-me.lnk.to/Haita-teki_Fighter ■≠ME 7周年コンサート＜≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT＞

日程：2026年2月23日(月・祝)

会場：神奈川県・Ｋアリーナ横浜

〈昼の部〉開場 11:00/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:30

https://not-equal-me.jp/schedule/detail/6886

■≒JOY リリース・コンサート情報 ■4thシングル「タイトル未定」

2026年2⽉18⽇(水)Release ■「ブルーハワイレモン」

配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/BlueHawaiiLemon ■≒JOY 4周年コンサート＜≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT＞

日時：2026年3月13日(金)

会場：東京都・日本武道館

〈昼の部〉開場 11:30/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:00

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/3157