女優・浅野ゆう子（６５）が１７日までにＳＮＳを更新。夫婦ショットを公開して話題になっている。

自身のインスタグラムに夫との写真をアップ。雪景色の中、夫婦肩寄せ合う２ショットを披露した。浅野は「そして… 新年２０２６年年頭の恒例は谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜谷川温泉【別邸 仙寿庵】さんへ」とつづった。続けて「ルレエシャトー加盟の別邸 仙寿庵さん眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿ですお優しい社長さん、美しく可愛い女将さん始め、皆さま今回の滞在もありがとうございましたまた雪の季節に〜」と記し、最後は「夫はいよいよ本年の還暦野球が始動するそうです。楽しんで頑張ってねぇ〜」と夫へのメッセージで締めた。

この投稿に「ゆうこさん、こんばんは。素敵なご主人様と幸せな時間を沢山お過ごし下さいませ」「２人で、サスペンスドラマやってほしいくらい、雪景色が似合います」「旦那様とゆっくり出来たのですね ほんと素敵な旅ですね また今年も一年頑張ってください。旦那様の野球も楽しんでください」などのコメントが寄せられている。