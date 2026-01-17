矢沢心

　元Ｋ―１王者・魔裟斗の妻で女優の矢沢心が16日、インスタグラムを更新。鍛えられたボディーを披露し、反響を呼んでいる。

　体にぴったりフィットの黒いウェアに身を包んだ矢沢は「継続は力なり　2026もやるっきゃない」と投稿。バックにはバーベルなどトレーニング器具がずらりと並んでいる。

　「現状維持を目指して　そこより良くなればラッキー　怪我をしない　病気をしない　健康な一年にする～」と記し、「#本年も宜しくお願いします　#遅ればせながら」と結んだ。

　さすがの引き締まった超絶スタイル。フォロワーからは「スタイル抜群」「細！！！」「積み重ねた努力の賜物」「ブラボー」など、激細ウエストの無駄なし美ボディーに絶賛の声が届いていた。

　魔裟斗も同日に自身のインスタグラムで、鍛えあげた筋肉が目を引くトレーニングスタイルの写真をアップ。「趣味は筋トレとバイクです　2枚目は写真は弟子です」とつづった。2枚目は妻のショットで、ファンからは「お弟子さん、ウエスト30cmくらいですか！？」といった驚きのコメントも。「夫婦揃って筋トレ良いですね」「お二人とも更に絞った感じしますね」といったコメントが寄せられている。

（よろず～ニュース編集部）