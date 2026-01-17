元Ｋ―１王者・魔裟斗の妻で女優の矢沢心が16日、インスタグラムを更新。鍛えられたボディーを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】締まってるなんてもんじゃない仰天の激細ウエスト 脂肪の「し」の字も見当たらない

体にぴったりフィットの黒いウェアに身を包んだ矢沢は「継続は力なり 2026もやるっきゃない」と投稿。バックにはバーベルなどトレーニング器具がずらりと並んでいる。



「現状維持を目指して そこより良くなればラッキー 怪我をしない 病気をしない 健康な一年にする～」と記し、「#本年も宜しくお願いします #遅ればせながら」と結んだ。



さすがの引き締まった超絶スタイル。フォロワーからは「スタイル抜群」「細！！！」「積み重ねた努力の賜物」「ブラボー」など、激細ウエストの無駄なし美ボディーに絶賛の声が届いていた。



魔裟斗も同日に自身のインスタグラムで、鍛えあげた筋肉が目を引くトレーニングスタイルの写真をアップ。「趣味は筋トレとバイクです 2枚目は写真は弟子です」とつづった。2枚目は妻のショットで、ファンからは「お弟子さん、ウエスト30cmくらいですか！？」といった驚きのコメントも。「夫婦揃って筋トレ良いですね」「お二人とも更に絞った感じしますね」といったコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）