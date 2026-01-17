¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¶È¡ª µþ²¦¤ÎÎó¼Ö¤ÈºÇ´ó¤ê±Ø¤¬¥Ý¥±¥â¥ó»ÅÍÍ¤Ë¡ª
¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤é±Ø¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±Ø¤ÎÁõ¾þ¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤¯¤µ¤ó!?¡Û¤³¤ì¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤Ê¤ëµþ²¦¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥É±Ø¤Ç¤Ï1·î16Æü¤è¤ê¡¢²þ»¥Æâ³°¤Ë¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÁõ¾þ¤ä¡¢»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¡Ö¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î18Æü¤«¤é¤Ï9000·Ï¼ÖÎ¾1ÊÔÀ®¤Ë¤è¤ë¡¢¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¬¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢µþ²¦Àþ¤ª¤è¤ÓÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ¶è´Ö¤Ç¤âÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤è¤ê±èÀþÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ä°ÜÆ°¼ûÍ×¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤Ïµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥±¥â¥ó½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡×¤Ï¡¢2·î5Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£